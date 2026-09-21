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生技隧道通車前視察 蔣萬安：拼上南港生技產業發展最後一塊拼圖

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安21日前往視察下周即將正式通車的生技隧道與生技路道路交通系統。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安21日前往視察下周即將正式通車的生技隧道與生技路道路交通系統。圖／台北市政府提供

台北市長蔣萬安21日前往視察下週即將正式通車的生技隧道與生技路道路交通系統，他強調，這項工程不只將30分鐘的路程縮短到5分鐘可達，更著重人車分流的人本交通、以及防災救護替代道路的規劃，真正解決市民日常碰到的交通問題。

蔣萬安表示，過去從南港車站到國家生技研究園區，在尖峰時段塞車非常嚴重，可能要20分鐘到30分鐘的路程，現在有了穿越中南山的生技隧道後，未來只需要5分鐘就可以抵達，也在上下班交通尖峰時間，讓接送孩子回家的路更加便利。

蔣萬安接著指出，市府秉持「人本交通」精神，不只安排汽車動線，更規劃了4公尺寬的人行步道與腳踏車道，與道路車流分隔，讓民眾日常的步行、騎腳踏車的通行空間更加安全、舒適；同時過往颱風、豪雨來的時候，我們四分溪的水閘門會關閉，而生技隧道也讓南深橋陸閘關閉以後，舊庄、研究院路周邊的居民進出市區仍能留有一條替代道路，有緊急需求的時候，也可以提供救災救護使用，所以生技隧道的通車不只解決南港地區居民朋友交通壅塞的問題，也串接在地的生活圈、產業園區、南港車站，拚上南港生技產業發展最後一塊拼圖。

蔣萬安也在最後再次感謝市府同仁、工程團隊及所有夥伴的付出，他也要求市府相關局處各項宣導要在通中秋連假後正式上班的第一天、在通車以前就要到位。他強調，「把市政做好，把市民的問題放在心上，把承諾做到，就是我們的工作，也是我們會堅持繼續走的路」，台北隊會好好地把工程一項一項地完成、各項建設一件一件地推進，並祝福生技隧道通車以後一切順利、安全。

蔣萬安 隧道 生技

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