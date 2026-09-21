響應國家防災日 新北農業局推動水保紮根社區強化自主防災

今天是國家防災日，新北市山坡地面積占全市約88％，面對全球極端氣候加劇及突發性強降雨的挑戰，農業局持續強化坡地防災整備，積極推動土石流及大規模崩塌自主防災社區，透過平時演練與跨域結合宣導，將坡地保育與防災觀念融入市民生活。

新北市農業局指出，天然災害雖難以避免，但透過平時落實防災整備、熟悉各項應變流程，災害發生時便能迅速採取適當措施，將災害損失降至最低。農業局近年積極推動土石流及大規模崩塌自主防災社區機制，藉由防災教育、兵棋推演及實作演練，強化居民災害應變能力。

農業局表示，今年已於石碇區永定里、汐止區茄苳里、金山區重和里及萬里區中福里等4里辦理實作演練，模擬豪雨可能引發的複合型災害情境，從初期警戒發布、災情通報，到後續疏散撤離及避難收容，皆由里民親自餐與整個防災任務與處置流程，透過公私協力建立社區面對災害的應變網絡，強化社區自主防災量能與相互支援能力。

新北市農業局長諶錫輝表示，坡地安全與市民生活及生態環境息息相關，深化水土保持教育與防災意識，是守護家園安全的重要基礎。近年農業局突破傳統政策宣導模式，不僅深入社區辦理防災實作演練，更走進校園推廣水保教育，並參與大型活動設攤宣導。未來將持續串聯各類活動資源，運用創新且貼近生活的宣導方式，讓水土保持觀念融入日常生活，共同營造安全、永續的生活家園，實踐農業健康市，水保進行式的願景。