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移植變砍樹…東門市場茂密茄苳鋸斷載走 北市公園處重罰廠商32萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市中正區金山南路一段、東門市場附近一棵樹冠茂密的茄苳樹，遭到鋸斷放倒。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供
台北市中正區金山南路一段、東門市場附近一棵樹冠茂密的茄苳樹，遭到鋸斷放倒。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供

社群平台近期轉傳台北市中正區金山南路一段、東門市場附近一棵樹冠茂密的茄苳樹，遭到鋸斷放倒後，被車載走狀況。北市議員洪婉臻經查，照片其實是今年5月的照片，但細問才發現，確實是公園處委外廠商誤將樹木移除，批評移植程序淪過場。公園處表示，已對廠商裁罰及求償32萬5210元，並依契約裁罰監造廠商。

洪婉臻說，接獲反映後向市府查詢，才發現這其實是今年五月的照片。但荒謬得是公園處回覆，這棵樹原本因樹穴空間狹小，4月23日會勘決定「移植」到其他綠地，卻因委外施工廠商施工不當、監造廠商督導不良「誤將樹木移除」，簡單來講就是砍樹。

洪婉臻說，台北市長蔣萬安今年7月才公開強調，市府是「依法執行樹木移植或移除作業」；公園處也強調，樹木移除、移植都要經過評估確認，既然如此，為什麼一棵明確決定要「移植」的茄苳樹，到了施工現場卻變成「移除」？

她說，移植有計畫、有會勘、有審核、有監造。結果每一道程序分開看都有規定，合起來卻是一棵樹被砍倒、切塊躺在地上。施工廠商為什麼做錯？監造為什麼沒阻止？一棵這麼大的茄苳，從鋸樹、放倒到切割裝車，不可能短時間完成，整個過程到底有沒有人監督，還是程序只是走過場？

公園處說明，今年4月即已會勘確認應將該株茄苳樹移植至適合生長的綠地空間，並非規畫予以移除。但後續施工過程中，因委外施工廠商施工不當，加上委外監造廠商督導不周，致使原應辦理移植的樹木遭擅自移除。

對此，公園處承認疏失，雖然是個案，但應引以為鑑，已檢討相關流程，並要求相關廠商、監造負起應有責任。

公園處強調，本案原已完成移植規畫，卻因施工及監造管理疏失造成樹木遭移除，公園處絕不迴避責任，除依「台北市行道樹管理維護自治條例」對廠商裁罰及求償32萬5210元，並依契約裁罰監造廠商，要求廠商為不當施工所造成的綠資源損失負起賠償責任。

公園處說，本案5月案發過後只要是涉及行道樹移植工程，都強制要求監造人員應在現場確認工法，公園處應用更嚴謹的態度落實管理、監造與查核，該保護的樹木確實保護，以落實守護台北市珍貴的城市綠資源。

台北市中正區金山南路一段、東門市場附近一棵樹冠茂密的茄苳樹，遭到鋸斷放倒。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供
台北市中正區金山南路一段、東門市場附近一棵樹冠茂密的茄苳樹，遭到鋸斷放倒。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供

台北市中正區金山南路一段、東門市場附近一棵樹冠茂密的茄苳樹，遭到鋸斷放倒。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供
台北市中正區金山南路一段、東門市場附近一棵樹冠茂密的茄苳樹，遭到鋸斷放倒。圖／北市議員洪婉臻辦公室提供

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