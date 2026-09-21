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北市東門市場附近茄苳樹遭砍 公園處：廠商擅自移除將開罰求償
台北市公園處今天表示，東門市場附近1株原規劃辦理移植的茄苳樹，日前因廠商施工未經公園處同意即擅自移除，公園處將依法裁處並求償32.5萬元，同時檢討修改相關流程。
民進黨台北市議員洪婉臻昨天透過臉書表示，網路瘋傳照片，指東門市場附近原本樹冠茂密的茄苳樹被整棵放倒、鋸成一段一段載走。市府公文寫的是「誤將樹木移除」，照片裡看到的，卻像是一棵正在流血的樹。
洪婉臻表示，這不是一句「誤將樹木移除」就能帶過的行政疏失，要求蔣萬安市府公布施工、監造責任及裁處結果，也全面清查近年是否還有類似案件。
台北市長蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路，並接受媒體聯訪。針對東門市場附近茄苳樹事件，蔣萬安表示，一定嚴懲不貸，公園處對於保護樹木都有一定的管理制度，基本上公共工程牽涉受保護樹木也一定是以在地原地保留為原則，會釐清整個過程。
另一方面，台北市公園處告訴中央社記者，這棵樹不是受保護樹木，會依據「台北市行道樹管理維護自治條例」第7條、第12條規定，廠商首次違規裁罰5000元到3萬元，研議裁罰最高額3萬元。
公園處說，因廠商擅自移除，要負責新植1株新苗與1年的養護費用，同時依此樹價值，求償32萬5210元，後續還要依契約裁罰監造廠商。
公園處說明，此案樹木原有的樹穴空間過小，影響樹木正常生長，4月即已會勘確認應移植到適合生長的綠地空間，並非移除；後續因委外施工廠商施工不當，加上委外監造廠商督導不周而擅自移除，公園處承認疏失，雖是個案，引以為鑑。
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