新北環保重案組屢建奇功 組織調整將換樣貌

新北市環保局2019年成立「環境稽查重案組」，近年屢建奇功，從深夜山區追查非法棄置，到追查以王水煉金、偷排強酸廢液的集團，隨著新北市規畫成立二級機關「環保稽查大隊」，組織架構將重新整合，過去查緝經驗將納入新的稽查體系。

重案組今年破獲樹林大同山的跨縣市非法棄置案，環保局4月接獲民眾陳情，發現偏僻山區出現廢棄物，隨即與警方組成專案小組，架設監視設備追查，沒想到業者疑似察覺有人盯上，竟拔掉監視器記憶卡滅證，讓稽查人員改變策略，把設備移到更隱密的位置，改用即時上傳型監視器持續監控。經數月追蹤，終於掌握業者凌晨入山的行蹤，稽查、警方連續數夜埋伏，6月15日凌晨2時當場逮到車輛正在傾倒廢棄物。

這群業者表面上在社群平台打廣告，宣稱可以幫忙合法清運廢棄物，實際上卻從桃園收取廢棄物後，趁著深夜一路跨縣市載到新北山區傾倒，省下合法處理成本從中牟利。現場查獲的廢棄物更是五花八門，包括營建混合物、廢木材、廢塑膠、家具及家電等。

2024年破獲的「王水煉金案」，則是另場更棘手環保重案。重案組接獲情資後，與檢警組成專案小組，追查不法集團利用王水處理廢電路板、廢牙冠及舊金提煉黃金，卻把含有銅、鎳、鉻、鉛、鎘等物質的強酸廢液直接排進山林，檢警兩度搜索，甚至當場發現業者正在煉金及排放廢液，查扣的黃金半成品約700兩，市值估計達7000萬元，並有4人遭羈押。後續採樣也發現土壤銅汙染濃度超標近2倍，遭列為汙染控制場址。

除「抓大案」，陳情案件多年居冠的噪音也是他們重要任務，樹林一間餐酒館從2022年9月起陸續遭居民陳情，深夜卡拉OK、擴音設備及酒客喧嘩，累計陳情達118件，業者為躲避稽查，曾在稽查人員到場前關閉設備、拒不開門，甚至改採預約制營業，稽查人員改採夜間埋伏、趁顧客進出時突襲等方式蒐證，累計告發14件、裁罰9萬3000元，最後再結合經發、城鄉、消防及工務等單位，透過跨局處聯合稽查，最終執行斷水斷電，讓困擾居民多年的噪音終於停下。