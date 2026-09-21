新北環保稽查大隊將成立 強化查緝力道

從山區棄置廢棄物、偷排強酸廢液，到噪音車擾民，環境汙染問題不斷變化，稽查人員也得跟著鬥智、鬥勇。新北市環保局規畫成立二級機關「環保稽查大隊」，除整併現有稽查科、檢驗科66名人員外，將再增編25名正式公務人員，並將重，並整合稽查、採樣、檢驗及裁處流程。不過稽查工作繁重，議員認為除組織升格，更重要的是第一線人力真能補足，並留住專業人才，才能落實強化稽查量能。

目前新北環保稽查業務主要由稽查科負責，還有部分工作分散在檢驗科、空品科、水保科、廢棄物管理科等，案件處理需要不同單位間往返。

環保局表示，完成組織調整後將成立環保稽查大隊，整合現場稽查、汙染採證及實驗室檢驗量能，讓案件從受理、採樣、檢驗到裁處由同一體系串接。環保局估算，流程整合後，每起公害陳情案件可望縮短約5分鐘處理時間，以每年約4.4萬件陳情計算，一年可釋放約3667小時稽查量能，投入主動查緝及重大汙染案件追蹤。

環保第一線稽查人員長期面臨工作負荷高、輪班及人員流動問題。環保局長程大維表示，過去部分稽查人力部分透過約僱稽查員招考補充，但約僱人員受到聘用制度及薪資條件限制，加上外部同性質工作同樣有三班輪班制度，薪資及工作條件也形成競爭。

程大維說，目前稽查分隊、重案組等屬任務編組，分隊長職務最高為七等職員，升格為二級機關後，將有主管層級及較完整的職務體系，有利於人才培養與升遷，也讓有意投入環保稽查工作的人員看到較明確的職涯發展。約僱人員薪資，則受整體制度限制。

未來環保稽查大隊規畫成立4個稽查中隊，另設4個專業組及4個幕僚室，各稽查中隊維持三班制、24小時輪值，處理民眾陳情及突發重大汙染案件；另規畫成立「科技行動組」，導入AI影像監控、IoT水質及空氣感測器、無人機空拍等設備，逐步轉向主動監控及查緝。

新北市議員江怡臻也表示，地方稽查案件量增加，支持成立環保稽查大隊及增編25人，但第一線稽查工作面臨高工時、高風險及現場不確定性，除補足人力，也應建立更明確的安全保護機制。她建議確實導入AI、無人機等智慧科技，讓科技協助第一線人員辦案，減輕工作負擔。

新北市議員李宇翔表示，樂見環保稽查升格為二級機關，過去五股坑溪過去常在下雨天出現汙染情形，未來應運用科技監控掌握汙染源，從源頭處理；另外，五股、泰山及林口重畫區也有噪音車問題，過去常以人力不足為由無法即時稽查，如今既然成立大隊、增加人力，就不應再以人手不足為理由。

新北市議員黃淑君表示，環保稽查升格為二級機關、職等提升是好事，但現場缺人能否真正改善才是關鍵。她以自身在五股曾等了1個多小時才等到稽查人員到場為例，指出汙染往往稍縱即逝，若派案、調度不夠即時，即使成立專責大隊也可能錯失採證時機；新北轄區遼闊，未來各分隊如何配置人力更需重新檢討。