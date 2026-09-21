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蔣萬安宣布國家生技園區聯外道路9/28通車 南港車站到園區僅5分鐘

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為紓解南港交通瓶頸，台北市長蔣萬安今宣布，國家生技研究園區聯外道路9月28日正式開放通車，過去從南港車站到國家生技園區，尖峰時段塞車要20至30分鐘車程，但隧道通車後，未來只需5分鐘。記者余承翰／攝影
為紓解南港交通瓶頸，台北市長蔣萬安今宣布，國家生技研究園區聯外道路9月28日正式開放通車，過去從南港車站到國家生技園區，尖峰時段塞車要20至30分鐘車程，但隧道通車後，未來只需5分鐘。記者余承翰／攝影

為紓解南港交通瓶頸，台北市長蔣萬安今宣布，國家生技研究園區聯外道路9月28日正式開放通車，過去從南港車站到國家生技園區，尖峰時段塞車要20至30分鐘車程，但隧道通車後，未來只需5分鐘。

蔣萬安今視察隧道通車前相關規畫，蔣說，這條聯外道路是南港生技園區發展最後拼圖，甚至這不僅是一條隧道，更考量人本交通，規畫有行人步道及自行車道；甚至遇到颱風等，更是一條緊急狀況時，救命防災的道路。

「把市政顧好，把市民的問題放在心上，把承諾做到，就是我們的工作，也是我們會堅持繼續走的路。」蔣萬安今天視察時也強調，台北隊會持續努力推動各項建設，好好將工程一項一項完成，各項建設一件一件推進。

蔣致詞時表示，國家生技研究園區聯外道路不僅是一條隧道，更是解決市民日常碰到的交通問題，因為有了生技園區聯外隧道後，住在周邊的居民，不管是接送孩子等，「回家的路將更加便利。」甚至這條聯外道路除了車行空間，也考量到人本交通規畫有人行步行、及自行車道，四公尺寬的人行步道及腳踏車道，可以讓市民騎腳踏車、步行更加安全。

蔣也提到，甚至北市府當初規畫時，也考量這也是一條救命防災的路，因過往每到颱風豪雨來，發生四分溪閘門、南深橋關閉，住研究院路、舊庄的居民就有一個進入市區的替代道路，甚至未來有緊急需求，也可提供救災救護使用。這條隧道串接在地生活圈、產業園區、南港車站，是將南港生技產業發展最後一塊拼圖，順利拼上。

北市新工處表示，「國家生技研究園區聯外道路工程」整體工程具有3大核心亮點：包括綠色低碳通勤，為全國首創人本廊帶），隧道除配置雙向混合車道，也是全台首創以「實體隔牆」區隔車道，打造寬達4公尺的行人及自行車專用道。牆面特別以灰綠與亮黃勾勒出弧形動感線條，並配置獨立排風設備，提供行人與單車族完全無車輛廢氣干擾、安全且舒適的通行空間。

另外也採環保生態工法，克服極淺覆蓋挑戰。工程落實綠色永續精神，鋪築R60C3路基以大量去化瀝青混凝土刨除料。施工期間面對中南山破碎地質與順向坡滑動，更克服了隧道最淺處「僅2.29公尺」的極淺覆蓋層、難以維持拱效應的超高難度挑戰。團隊引進新奧工法與24小時光達智慧監測，在完全「未造成地表擾動、不影響當地生態」的前提下安全貫通保護區，堪稱永續工程典範。

還有讓防災韌性升級，為黃金救護與避災通道。隧道內排煙設備高規格比照「蘇花改等級」，4公尺寬的獨立人廊在災害發生時，可立即作為緊急疏散與救護車輛通行的黃金動線；未來若遇颱風暴雨導致南深橋閘門封閉，生技路更將成為防救災車輛往返舊庄與市中心最重要的替代通道。

為紓解南港交通瓶頸，台北市長蔣萬安今宣布，國家生技研究園區聯外道路9月28日正式開放通車，過去從南港車站到國家生技園區，尖峰時段塞車要20至30分鐘車程，但隧道通車後，未來只需5分鐘。記者余承翰／攝影
為紓解南港交通瓶頸，台北市長蔣萬安今宣布，國家生技研究園區聯外道路9月28日正式開放通車，過去從南港車站到國家生技園區，尖峰時段塞車要20至30分鐘車程，但隧道通車後，未來只需5分鐘。記者余承翰／攝影

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