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中秋前夕親子手做月餅 創世攜社區長者共度佳節

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供
創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供

中秋節將至，創世基金會攜手華山、人安、子曰在全台舉辦「睦鄰和樂社區 自做月餅慶中秋」活動，民眾捐贈20張未開獎發票即可免費參加，共吸引逾2萬名社區居民及親子家庭報名，希望透過手做月餅拉近鄰里距離，也讓更多民眾認識弱勢照護需求。

創世基金會板橋院日前也與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員參與。眾人從揉製麵皮、包入餡料到壓模成形，一步步完成月餅，過程中彼此分享製作技巧、閒話家常，也讓原本生活圈不同的長者有機會交流。

創世板橋院表示，透過與社區機構合作舉辦節慶活動，除了讓院民走進社區、增加與鄰里互動，也希望讓社區長者進一步認識植物人及安養服務，以手作月餅串起鄰里情誼，將中秋團圓的意義延伸至社區。

創世基金會指出，長期照護植物人及重度失能者需要持續投入資源，也仰賴社會大眾關注與支持。此次藉由中秋睦鄰活動，除傳承節慶文化、促進社區交流，也盼讓民眾了解弱勢家庭的長期照護需求，凝聚社區互助力量。

創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供
創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供

創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供
創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供

創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供
創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供

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創世基金會板橋院與仁英養護機構舉辦中秋月餅手作活動，邀請義工、社區長者及工作人員一起揉麵、包餡、壓模，在手作過程中交流互動、提前歡度中秋。圖／創世基金會提供

月餅 中秋 長者

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