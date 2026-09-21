中秋、教師節4天連假車潮將擁車潮 中市府籲善用APP避地雷路段

今年中秋節、教師節連假4天，預料會湧現返鄉、出遊車潮。台中市交通局提醒，國1豐原至大雅路段預期較易出現壅塞，民眾可提早安排行程，下載免費的「台中交通網」APP，出發前掌握即時路況、停車及大眾運輸資訊；開車族可善用替代道路、避開尖峰時段，並鼓勵多搭乘公共運輸，讓返鄉、出遊更順暢。

交通局長葉昭甫表示，因應連假期間車流增加，市府已與交通部高速公路局提前部署疏運措施，針對國道交流道及市區重要交通節點掌握車流，並視即時路況彈性調整號誌時制。國1豐原至大雅路段預期較易出現壅塞，建議民眾行經前先查詢即時路況，如遇車多，可改走台74線再銜接國4前往目的地，或調整出發時間，避開尖峰車潮。

交通局指出，國道疏運部分，高速公路局連假期間將每日彈性增加開放國1豐原至台中路段、國3北向中港系統至大甲路段路肩行駛時段；交通局也將持續掌握國道主線及地方道路即時車流，適時調整交流道周邊號誌時制。

除道路疏運外，台鐵、高鐵也同步加開班次。交通局提到，台鐵自9月24日至9月29日共6天，全線加開各級列車160列次；高鐵同樣自9月24日至29日6天疏運，共加開176班次列車，其中南下70班、北上106班。

交通局表示，交通部公路局推出「115年中秋及教師連假客運優惠」，9月24日至28日共有85條國道客運路線享6折票價；民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘台中市市區公車，還可享基本里程免費優惠。