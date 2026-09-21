快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋、教師節4天連假車潮將擁車潮 中市府籲善用APP避地雷路段

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中秋節、教師節連假4天預估將有返鄉與出遊車潮。聯合報系資料照
中秋節、教師節連假4天預估將有返鄉與出遊車潮。聯合報系資料照

今年中秋節、教師節連假4天，預料會湧現返鄉、出遊車潮台中市交通局提醒，國1豐原至大雅路段預期較易出現壅塞，民眾可提早安排行程，下載免費的「台中交通網」APP，出發前掌握即時路況、停車及大眾運輸資訊；開車族可善用替代道路、避開尖峰時段，並鼓勵多搭乘公共運輸，讓返鄉、出遊更順暢。

交通局長葉昭甫表示，因應連假期間車流增加，市府已與交通部高速公路局提前部署疏運措施，針對國道交流道及市區重要交通節點掌握車流，並視即時路況彈性調整號誌時制。國1豐原至大雅路段預期較易出現壅塞，建議民眾行經前先查詢即時路況，如遇車多，可改走台74線再銜接國4前往目的地，或調整出發時間，避開尖峰車潮。

交通局指出，國道疏運部分，高速公路局連假期間將每日彈性增加開放國1豐原至台中路段、國3北向中港系統至大甲路段路肩行駛時段；交通局也將持續掌握國道主線及地方道路即時車流，適時調整交流道周邊號誌時制。

除道路疏運外，台鐵、高鐵也同步加開班次。交通局提到，台鐵自9月24日至9月29日共6天，全線加開各級列車160列次；高鐵同樣自9月24日至29日6天疏運，共加開176班次列車，其中南下70班、北上106班。

交通局表示，交通部公路局推出「115年中秋及教師連假客運優惠」，9月24日至28日共有85條國道客運路線享6折票價；民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘台中市市區公車，還可享基本里程免費優惠。

連假 App 車潮 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4天連假車潮來了！國1埔鹽系統分時段封閉 鹿港天后宮周邊也管制

中秋、教師節連假 豐原地區代檢廠暫停驗車

中市共享運具進駐逢甲、台體大 鼓勵學生「以租代買」

922「世界無車日」新北綠色交通免費 市民廣場看亞運挺中華送2千杯咖啡

相關新聞

新北原民傳統競技 交流強化認同感

「Sa'icelen原力出列！」新北市原住民族傳統競技運動會昨登場，廿四支隊伍、近九○○名選手齊聚爭取明年全原運代表資格。新北市長侯友宜宣布，個人第一名獎金從八萬提高至十五萬，團體第一名由二萬調為八萬，提高獎金激勵選手士氣。

星期評論／盼對話取代對峙 雙城論壇籌辦蒙陰影

年底選戰逼近，今年雙城論壇籌辦再蒙陰影，上海踩線團二度遭封殺，賴清德總統上任後，數度擋上海官員、媒體團來台，讓行之多年兩岸市政交流「穿小鞋」，背後目的無非是不想讓雙城論壇在兩岸兵凶戰危下，台北與上海城市對城市的對等互惠交流順利舉行。

中秋、教師節4天連假車潮將擁車潮 中市府籲善用APP避地雷路段

今年中秋節、教師節連假4天，預料會湧現返鄉、出遊車潮。台中市交通局提醒，國1豐原至大雅路段預期較易出現壅塞，民眾可提早安排行程，下載免費的「台中交通網」APP，出發前掌握即時路況、停車及大眾運輸資訊；開車族可善用替代道路、避開尖峰時段，並鼓勵多搭乘公共運輸，讓返鄉、出遊更順暢。

成淵營養午餐中毒案…高中部遭疑未解約 教育局：高中獨立供膳

北市成淵高中國中部八十七名學生日前吃營養午餐食物中毒，有北市議員質疑，市府僅對該廠商承作的國中部全面解約，高中熱食部並未解約。北市教育局回應，高中熱食部供膳場所獨立，非中央工廠統一製作配送，仍持續加強無預警稽查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。