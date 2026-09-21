成淵營養午餐中毒案 高中部遭疑未解約 教育局：高中獨立供膳

北市成淵高中國中部八十七名學生日前吃營養午餐食物中毒，有北市議員質疑，市府僅對該廠商承作的國中部全面解約，高中熱食部並未解約。北市教育局回應，高中熱食部供膳場所獨立，非中央工廠統一製作配送，仍持續加強無預警稽查。

教育局說明，共有三所國中與該廠商解約，針對先前受影響的學生，教育局會成立窗口協助學生求償，相關的保險也會協助申請理賠捍衛權益。

市議員林亮君質疑，成淵國中部營養午餐肉品疑似有酸臭味，導致許多學生下肚後出現腹瀉症狀，衛生局檢驗結果上周出爐，留樣便當檢出「金黃色葡萄球菌腸毒素Ｂ」，確定食物中毒事件，根據蔣市府新聞稿，廠商承作的其他國中部全面解約，其他高中熱食部卻未全面解約，「難道國中生會中毒，高中生就不會？」

教育局說明，針對「連大莊企業有限公司」承作北市的國中桶餐均採預防性解約，其他高中的熱食部供膳場所各自獨立，不同人員使用獨立食材、設備製作餐點，非由中央工廠統一製作餐食後配送各校。教育局強調，將與衛生局加強無預警稽查，對違反食品安全衛生管理法規定者，會依契約記點扣款處理，必要時停止供餐或終止契約，並將共同廠商、食材批號、人員、物流、環境缺失及學生症狀納入跨校風險評估，必要時採取預防性停供、啟動備援供餐及解約。