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新北原民傳統競技 交流強化認同感

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
新北市原住民族傳統競技運動會昨在中和國小登場，選手全力以赴，為爭奪明年全原運的代表資格奮戰。記者黃子騰／攝影
新北市原住民族傳統競技運動會昨在中和國小登場，選手全力以赴，為爭奪明年全原運的代表資格奮戰。記者黃子騰／攝影

「Sa'icelen原力出列！」新北原住民族傳統競技運動會昨登場，廿四支隊伍、近九○○名選手齊聚爭取明年全原運代表資格。新北市長侯友宜宣布，個人第一名獎金從八萬提高至十五萬，團體第一名由二萬調為八萬，提高獎金激勵選手士氣。

Sa'icelen在阿美族語意為「加油、堅持下去」，呼應選手迎接挑戰與團結合作的精神。侯友宜提到，他原住民名字是「馬耀」，此次運動會有四項重要傳統競賽項目，包括傳統拔河、鋸木、擲矛、樂舞，這四項也是正式比賽項目。另有負重接力、兩人三腳、撒網、頂上功夫，讓族人從負重搬運、漁獵、收穫等生活經驗，認識傳統競技與原住文化的連結。

侯友宜說，為激勵長期投入的選手與教練獲得更實際支持，今年全面調升獎勵金，個人第一名獎金由八萬倍增為十五萬，團體第一名由二萬提升至八萬，教練獎勵同步調高。整體獎勵調幅近二倍，部分項目達原本四倍，盼從選拔、培訓到獎勵，全方位支持選手備戰。

全原運新北代表隊總教練林慶勝帶隊多年，今年持續率隊參賽；二○二一年曾為新北拿下全原運傳統擲矛金牌的賴芸竹，如今已是體育老師，昨再次站上擲矛選拔賽場爭取代表新北出賽。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜說，新北原民人口有六萬六三○○人，透過傳統競技運動會，讓不同族群、世代有更多交流機會，也強化認同感。

新北 侯友宜 原住民族

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