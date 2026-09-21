星期評論／盼對話取代對峙 雙城論壇籌辦蒙陰影

年底選戰逼近，今年雙城論壇籌辦再蒙陰影，上海踩線團二度遭封殺，賴清德總統上任後，數度擋上海官員、媒體團來台，讓行之多年兩岸市政交流「穿小鞋」，背後目的無非是不想讓雙城論壇在兩岸兵凶戰危下，台北與上海城市對城市的對等互惠交流順利舉行。

延續多年的雙城論壇，今年邁入第十七年頭，台北市長蔣萬安上任後，避開兩岸一家親等敏感話題，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則進行市政治理交流，兩岸城市彼此借鏡，過去也促成台北松山上海虹橋機場對飛、小貓熊等動物交換等實質成果。

更重要是，兩岸關係在民進黨執政後愈加緊張下，能有一個官方善意交流管道，透過交流減緩兩岸衝突，呼應蔣萬安曾在雙城致詞時喊出的「雙城好、兩岸就好」。

但賴清德政府上任後，雙城論壇籌辦一波多折，上海官員層級不斷被封殺，如前年論壇由台北市政府主辦，上海官員、媒體團來台卡關，尤其拒對岸媒體團採訪，對民主台灣來說難道不諷刺？今年籌辦踩線團更僅准處長層級，阻擋理由從一開始的統戰說法，現在直接連理由都免了，直接否決上海團官員，陸委會副主委梁文傑還直接開嗆現任市長蔣萬安「年底市長還不知是誰？」

從前市長郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，雙城論壇可說是歷任北市長參選人必考題，過去歷次相關民調也顯示，多數台北市民贊成、支持雙城論壇續辦，因人民期待的是「兩岸能用對話取代對峙」，今年逢選舉年的雙城論壇，陸委會似乎只會加大力道刁難，因民進黨每到選舉，可能不賣「芒果乾」就不會選了。