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台北天文館「宇宙探險」軌道車冒煙 致8人不適就醫

中央社／ 台北20日電

台北天文館今天表示，宇宙探險軌道車於中午運行時出現煙霧，立即停止、關閉總電源並疏散民眾，8人感到不適，已陪同就醫；受損線路更換後運作正常，將全面檢修確認安全。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿指出，20日中午12時50分左右，宇宙探險軌道車運行期間出現煙霧，現場人員發現後立即停止運行、關閉總電源並疏散民眾，同時由機電人員檢查設備。

台北天文館說，現場有8名民眾表示有呼吸不適、頭暈、噁心等情形，但都說沒有就醫需求，為求慎重，天文館人員仍陪同前往新光醫院就醫，天文館除掌握民眾身體狀況，館長與值日主管也前往醫院慰問、致贈慰問金，並將協助申請公共意外責任險、提供後續必要協助。

設備故障方面，台北天文館說，初步檢查發現其中一節車廂外部線路燒熔，設備斷電後並未再出現煙霧，受損線路更換後，初步測試運作正常，後續仍將全面檢修，以確認安全無虞。

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