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新北市巷弄藝起來巡演列車開進萬里 最終場26日淡水金色水岸廣場演出

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供
「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供

「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞，讓更多孩子在生活中接觸表演藝術，進一步啟發藝術能量的養成。

新北市文化局自2014年起開辦全市巡演活動，提供各區市民親近、參與藝文活動的機會，同時提供新北表演團隊演出舞台，以戶外、互動及易親近形式，將表演藝術免費且近距離送到市民面前。

今年巷弄藝起來演出規畫到15個行政區各演出1場，首場6月6日晚上在土城綜合體育場，邀請「明華園戲劇總團」演出《李靖斬龍》，接著先後前往烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口登場，今天的萬里場是第14場，最後一場26日在淡水金色水岸廣場，邀請雙子打擊樂團和新北市打擊樂團，演出「弦動擊響映樂光」。

萬里區公所表示，《蕃薯森林奇遇記》的劇情描蕃薯國王失去笑容，唯一的解方是前往蕃薯森林尋找好朋友「幸福鳥」。蕃薯大臣舉辦英雄選拔，原本互不相讓的小飛俠與虎克船長被選中，攜手踏上冒險旅程。

途中東海怪龍王帶著貓怪、鼠怪出手阻撓，兩位昔日對手只好放下成見、團結合作，歷經重重挑戰救出幸福鳥，也讓國王重拾笑容。故事以歡樂冒險傳達友誼、合作與守護環境的價值。

萬里區公所指出，今天吸引約1000名小朋友及家長到野柳國小欣賞演出，期透過音樂、舞蹈、偶戲、黑光劇及文學等多元形式，讓更多孩子在生活中接觸表演藝術，啟發藝術能量。

「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供
「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供

「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供
「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供

「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供
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「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供
「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供

「新北市巷弄藝起來」巡演列車今天開進萬里區，邀請紙風車劇團在野柳國小操場，演出《蕃薯森林奇遇記》，吸引約千人到場觀賞。圖／萬里區公所提供
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