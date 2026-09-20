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綠色目的地基金會創辦人參訪！東北角管理處吸收建言 精進永續措施

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供
東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供

東北角管理處連續多年獲全球綠色目的地及百大永續故事肯定，邀請荷蘭非營利組織綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，今天結束3天交流行程，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客，體驗永續綠色旅遊的目的地。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長游麗玉表示，管理處持續推動與國際永續旅遊標準接軌受肯定，2024年加入由綠色目的地基金會發起的好旅行聯盟（Good Travel Alliance, GTA），成為全球20個創始目的地之一。

游麗玉說，綠色目的地基金會創辦人來訪，不僅是對管理處推動永續旅遊的認可，更是雙方深化國際合作交流的重要契機，展現我國積極推動永續觀光與國際接軌的決心。

Albert Salman一行人9 月18至20日走訪東北角和宜蘭風景區，與管理處人員就綠色目的地認證，以及推動地方永續旅遊業務，進行深入研商與現地考察。她對於東北角管理處將自然生態、文化傳承與在地產業結合的永續發展成果，表達高度肯定。

東北角管理處安排的體驗行程，包括走訪鼻頭角步道與聽濤營區，飽覽壯麗的海岸地質景觀。前往南雅社區體驗傳統月桃繩手作，品嘗在地特色餐飲，感受社區推動永續旅遊的活力。騎乘自行車尋訪舊草嶺隧道自行車環狀線及卯澳漁村，親身體驗低碳旅遊的魅力。走訪壯圍沙丘生態園區，參觀建築與藝術作品，，最後參觀國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，深度領略宜蘭獨特的自然人文底蘊。

東北角管理處指出，未來將持續輔導大東北角觀光圈業者參，與 GTS 好旅行標章及綠色目的地故事競賽，透過產官學界的共同努力，將永續理念融入在地經營，精進風景區內各項永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗優質、永續綠色旅遊的首選目的地。

東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供
東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供

東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供
東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供

東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供
東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供

東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供
東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供

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東北角管理處邀請綠色目的地基金會創辦人 Albert Salman來訪，期望藉由國際專家的指導及建議，精進永續措施，讓大東北角觀光圈成為國際旅客體驗永續綠色旅遊的目的地。圖／東北角管理處提供

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