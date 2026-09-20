全台最大、最複雜困難的公辦都更 永和大陳單元七拆除 2031年住新家

新北市永和大陳地區公辦都更案單元七昨舉行拆除動工典禮，大陳公辦都更案是全台最大、最複雜困難的公辦都市更新計畫，市長侯友宜上任後七個更新單元全面啟動，市府指出，「大陳七十年未改變，現在正在改變。」

新北市政府都市更新處指出，大陳地區更新單元七面積約一點三四公頃，新北市府自二○二一年完成招商，由漢皇建設擔任實施者，團隊積極推動相關作業，歷經二年完成審議核定，已進入拆除階段。

建築設計規畫黃金級綠建築、黃金級智慧建築、無障礙環境設計及耐震標章，並提供市民活動中心及社會住宅，預計於二○三一年讓住戶入住新居。

侯友宜說，大陳地區其他單元更新亦同步推進，包括單元二已入住、單元三、六施工中、單元一、四及五審議中。未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，完善生活機能。未來市府將持續積極推動大面積公辦都更，讓更多市民享有更好的生活環境。

居民劉小姐坦言，居住在大陳地區幾十年，看著七十年老屋逐漸殘破，狹小的巷弄老人家出入不便，如今動工拆除，施工期間需暫時遠離家園，但大家內心都充滿希望與期待。

劉小姐表示，眾人最期盼的就是完工後的新氣象，除了居住空間變安全，新社區規畫大面積綠地、社區活動中心、公托及日照中心等完善設施，不僅照顧老少，也讓舊街坊能再次聚在一起，重溫昔日濃厚的人情味。