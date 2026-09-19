社區照顧關懷據點成果展世代共融秀活力 侯友宜：長輩走出來就是福氣

新北市社會局今天在新北市民廣場舉辦2026年度社區照顧關懷據點成果展，以「童心不老，樂齡正潮！」為主題，透過歌舞、古早味童玩和現代科技運動體驗，吸引老中青幼世代一起共玩共融。市長侯友宜發現到場參與的長輩，女性比男性明顯多許多，他語帶詼諧地說，難怪女性壽命會較長，能走出來活動真的是福氣。「自己身體顧好，子女就沒煩惱！」千萬不要宅在家裡，宅久了胡思亂想容易得憂鬱症，也會變成「佬孤倔」（台語）。

活動由藝人阿國主持，資深藝人黃西田以經典歌曲「田庄兄哥」揭開序幕。金曲歌王許富凱演唱「棉照被」和「祝福」，龍千玉則演唱「11號碼頭」、「風中玫瑰」等，各有忠實粉絲跟著搖擺、尖叫。另方面香蕉哥哥帶動唱「捏泥巴」、「卡加布列島」等招牌歌曲，吸引親子以同樣裝扮一起跟著唱跳。

黃西田並與侯友宜一起為據點宣傳影片開箱。黃西田表示，他月前到板橋三民社區據點去，才發現新北的長輩很幸福，不僅在據點裡活動、種菜，中午還在一起共餐。長輩幾乎下樓來就能參加活動，讓他很羨慕，也想搬來新北住。

侯友宜表示，到據點裡不僅可以學習新知、逗陣運動、作伙唱歌、結交朋友，還能一起共餐，等於有五大功能。目前全市有1,198處里里銀髮俱樂部、652處社區照顧關懷據點和854處公寓大廈先修班，長輩幾乎走出門、走到樓下就能參加。尤其老了要跟上時代，學習新知識，他還問台下所有參加的長輩說：「會用手機叫車的請舉手！」只見台下紛紛舉起手來。

今天成果展不僅有25組來自各地的據點長者登台大展活力秀，現場也有50個據點展出多元成果，其中台灣智慧學習協會，結合AI數位料理，透過平板掃描互動學習做料理，台灣環保協會則教摺紙骨牌推推樂。社會局長李美珍和副局長許秀能一一巡視攤位，並與社區幹部、長輩互動，李美珍還和台灣腦身心機能認知協會據點長輩一起手搖健康環，也體驗戰鬥陀螺。

新北市議員劉美芳、石一佑及板橋區長陳奇正、永和區長周慶珍、林口區長鄭淑敏、淡水區長陳怡君、五股區長賴小萍、貢寮區長柯建輝和石碇區長王思凱等人都到場共襄盛舉。

新北市據點成果展，左起金曲歌王許富凱、藝人龍千玉、黃西田、新北市長侯友宜。圖／新北市社會局提供

資深藝人「田庄兄哥」黃西田今受邀出席與現場民眾親切互動。圖／新北市社會局提供