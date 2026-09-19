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捷運生活日首站到鶯歌 搭三鶯線漫遊老街明天還有一場

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北捷運局推出三鶯線「捷運生活日」系列活動，首波在今、明兩天的下午2點至6點於三鶯線LB09陶瓷老街站及鶯歌老街熱鬧登場。圖／新北捷運局提供
新北捷運局推出三鶯線「捷運生活日」系列活動，首波在今、明兩天的下午2點至6點於三鶯線LB09陶瓷老街站及鶯歌老街熱鬧登場。圖／新北捷運局提供

新北捷運局推出三鶯線「捷運生活日」系列活動，首波在今日下午2點至6點於三鶯線LB09陶瓷老街站及鶯歌老街熱鬧登場，現場有藝術文創市集、街頭藝人表演、捷運色Dress Code及捷運套色集章等豐富活動，邀請市民朋友搭乘三鶯線前往鶯歌，漫步老街、欣賞藝術、體驗在地文化，享受交通、文化與生活融合的週末城市漫遊。捷運局提醒明天下午同時段仍有一場活動，歡迎民眾一起體驗漫步鶯歌。

新北捷運工程局副局長王益翔表示，三鶯線通車後，目前運量已突破220萬人次，進一步串聯土城、三峽、鶯歌等地，除了提供便捷的通勤交通，也緊密連結沿線景點、生活圈，並串起豐富的文化歷史。其中，鶯歌以陶瓷文化聞名，從陶瓷老街、特色店家到周邊藝文景點，都具有獨特的地方魅力，過去民眾前往鶯歌老街，往往需要考量停車及交通轉乘問題，如今搭乘三鶯線即可「出站即達」，民眾可以更輕鬆的走進老街、漫遊鶯歌，讓「搭捷運逛鶯歌」成為周末休閒新選擇。

王益翔說明，捷運局持續透過多元活動，讓捷運從單純的交通工具，轉化為探索城市、認識地方文化及享受生活的起點。這次推出的「三鶯線捷運生活日」共分兩周假日舉行，首波今、明天起跑，假日兩天各安排3場街頭藝人演出，包含氣球表演、特技雜耍、武術表演及魔術表演等，讓民眾漫遊老街、逛文創市集之餘，也能隨時停下腳步欣賞精彩演出。

活動現場也規劃藝術文創市集，集結特色創作與生活美學，讓民眾除了走訪鶯歌在地景點，也能透過市集認識不同創作者的作品，感受鶯歌兼具傳統文化與創意活力的一面。下一波將於10月3日至4日在三峽老街舉行，現場將有街頭藝人表演、集章活動和捷運色活動。

新北捷運局補充說明，搭三鶯線遊鶯歌，還能領好禮！活動融入「捷運色Dress Code」，鼓勵民眾穿上代表三鶯線色彩的藍色服裝或配件一起參與，就有機會獲得限量三鶯線「笑瞇瞇的約定」繪本；另外還有「捷運套色集章」活動，民眾沿著活動路線尋找指定站點、完成集章任務，就能兌換藍染帆布包等特色好禮，數量有限、送完為止。

新北捷運局推出三鶯線「捷運生活日」系列活動，首波在今、明兩天的下午2點至6點於三鶯線LB09陶瓷老街站及鶯歌老街熱鬧登場。圖／新北捷運局提供
新北捷運局推出三鶯線「捷運生活日」系列活動，首波在今、明兩天的下午2點至6點於三鶯線LB09陶瓷老街站及鶯歌老街熱鬧登場。圖／新北捷運局提供

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