北市路樹突遭砍？榕樹根系發達堵塞排水 公園處：移植樹木非無端砍樹

網傳台北市敦化南路遭到市政府「無端砍樹」，真相出爐卻反而讓網路爆料大翻車。公園處澄清說明，該處原種植榕樹因為根系過於發達，長期發生嚴重竄根現象，進而堵塞社區排水系統，造成居民生活困擾，數度向公園處反映，經現場會勘檢視確認樹木根竄情況嚴重，為維護社區安全與排水順暢，辦理樹木移植及補植作業。

公園處表示，移植榕樹後，擬補植適合都市環境的樟樹，但在進行開挖時發現土層有疑似管線漏水積水的情形。公園處隨即請管線單位協助修繕，俟管線修復完成並確認土層狀況穩定後，已於9月18日完成樹穴的補植工作。

公園處強調，感謝民眾關注，為每一株樹木的生存把關。都市住宅密集，市府在持續綠化的同時，也須兼顧公共安全與居民生活品質，這是為了解決長期困擾社區的竄根及排水堵塞危機，不得不做移植樹木的決定，公園處在移植樹木時，會更努力恢復原有的街道綠意，提供市民更舒適優質的步行環境。

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