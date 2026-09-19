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迎接同志驕傲月！彩虹觀光巴士10月開跑 國際變裝巨星將登車

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
迎接10月同志驕傲月，台北市政府觀光傳播局推出「2026 Color Taipei Color your way」系列活動。除了參加亞洲最具指標性的同志盛事，千萬別錯過廣受好評的彩虹觀光巴士遊程。 照片取自台北市政府
迎接10月同志驕傲月，台北市政府觀光傳播局推出「2026 Color Taipei Color your way」系列活動。除了參加亞洲最具指標性的同志盛事，千萬別錯過廣受好評的彩虹觀光巴士遊程。 照片取自台北市政府

迎接10月同志驕傲月台北市政府觀光傳播局推出「2026 Color Taipei Color your way」系列活動。10月來台北，除了參加亞洲最具指標性的同志盛事，千萬別錯過廣受好評的彩虹觀光巴士遊程！遊程將於10月9日至30日登場，即日起於KKday獨家販售。帶領旅客穿梭台北市區，走訪西門紅樓、二二八和平公園、台北101、台北大巨蛋及華山文創園區等台北經典地標及彩虹文化景點，今年更首度駛進林森條通商圈，探索條通街區夜間文化、欣賞變裝皇后演出還有國際巨星限定場次，深入感受台北多元友善的城市魅力。

今年彩虹觀光巴士推出三大特色遊程，下午場次的「一般導覽場」帶領旅客穿梭台北市區，透過變裝皇后的導覽分享，認識台北的彩虹文化故事；晚上場次的「派對演出場」則首度進入林森條通商圈，旅客將造訪天津大酒店及Bar Nine，跟著條通媽媽桑探索條通不為人知的歷史故事與夜間文化，欣賞變裝皇后精彩演出與互動體驗，還可免費享用一杯飲料，在微醺與歡樂氛圍中感受條通獨特魅力；另於10月28日及30日推出限量「特別嘉賓派對場」，邀請國際變裝巨星Pangina Heals及妮妃雅登車，打造今年最具話題性的彩虹觀光體驗。

觀傳局表示，今年彩虹觀光巴士不僅首度結合條通街區探索與夜間文化體驗，更邀請泰國知名變裝天后Pangina Heals及《RuPaul's Drag Race》冠軍妮妃雅參與限定場次，打造兼具文化深度與娛樂話題的觀光遊程，期盼藉由彩虹文化、街區故事及國際級嘉賓等吸引更多國內外旅客走進台北，感受自由、多元且包容的城市魅力。

今年邀集8位臺灣知名變裝皇后擔任導覽員，包括跩姬寶貝、漢娜、小花寶貝、Yolanda、Marian、Bagel、Yugee及Honey Ji；同時結合《甲板日誌》、女同志派對品牌「浪漫銀河大舞廳」及高人氣的Sandra Hoe等LGBTQ+網路創作者共同參與。此外，今年特別規劃臺語導覽場次，並推出5場英文導覽，讓國內外旅客輕鬆認識台北的多元文化。

除彩虹觀光巴士外，「2026 Color Taipei Color your way」系列活動也推出多項限定體驗。9月24日至10月12日，只要至「台北旅遊網」Facebook及Instagram指定貼文留言「Color Taipei Color your way」，並標記兩位好友，就有機會抽中彩虹觀光巴士遊程票券等限定好禮；西門町遊客中心則於10月1日至31日特別設置限定彩虹主題拍貼框，體驗拍貼還能獲得限定彩虹小禮。

觀傳局表示，為迎接來台北參與同志驕傲月活動及臺灣同志遊行的國內外旅客，今年更攜手Agoda推出「Taipei Nice Stay」限時住宿專區，提供友善優質的住宿選擇，鼓勵旅客多停留台北，體驗台北自由包容的城市氛圍與豐富精彩的文化風貌，共同創造屬於自己的「Color Taipei Color your way」。

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觀光 KKday 同志驕傲月 西門紅樓 台北

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