藝陣踩街三庄聯境遶境 五股八月八三庄迓鬧熱

新北市五股賀聖宮主辦「115年五股八月八、三庄聯境迓鬧熱文化季」，於9月12日至19日舉行，9月18日（農曆丙午年八月初八日）辦理五股地區藝陣踩街遶境盛會。活動由五股區參與宮廟共同推動，五股區公所協辦、新北市政府指導，期盼透過三庄聯境保存五股民俗文化，凝聚地方情感，讓傳統祭典延續傳承。

五股早期因閩南、客家先民拓墾而形成聚落，山林與平原並存，居民長期以農耕及林務維生，對守護土地與收成的福德正神十分敬重，逐漸形成「田頭田尾土地公」的信仰景象。五股庄、成仔寮庄及褒仔寮庄三大庄頭，各自發展出迎神遶境傳統，共同構成五股重要的地方民俗文化。

隨著五股由農業社會轉型為工商重鎮，傳統生活型態改變，民俗信仰面臨傳承斷層，成仔寮庄迎神遶境更曾因故停辦多年。五股賀聖宮因此投入復振工作，規劃重啟成仔寮庄遶境，並整合三庄信仰資源，透過全區性宗教文化活動，讓地方記憶重新走入社區，也讓年輕世代認識家鄉歷史。

本次文化季以文化紀錄保存、文化推廣教育及遶境復振傳承為三大重點。五股賀聖宮表示，期盼未來整理三庄祭典歷史、普查五股土地公廟沿革，建立地方文化資料；並透過宮廟介紹、導覽、講座及互動體驗，讓民眾了解土地公信仰與庄頭發展，將民俗保存落實於教育與生活之中。

本次活動亮點包括：一是三庄聯境，串聯五股庄、成仔寮庄及褒仔寮庄的信仰傳統，展現各庄頭共同守護地方的文化力量；二是遶境復振，透過藝陣踩街、神轎出巡及沿線宮廟參拜，重現農曆八月初八的地方祭典；三是文化保存，規劃整理三庄祭典歷史及土地公廟沿革，為鄉土教育留下珍貴資料；四是祈福交流，藉由平安祈福法會、三砲啟程及三獻法會，祈求風調雨順、合境平安，並感謝各參與宮廟共同護持。

本次遶境參與及沿線參拜宮廟包括五股成洲明聖宮、三福宮、五股裕昌宮、更寮福安宮、興珍福興宮、褒仔寮福德宮、洲子洋福德祠、五股德興宮、新北市集福宮、成功里福德宮及洲子芳洲祠等。各宮廟共同參與，展現五股不同庄頭之間的信仰連結，也讓三庄聯境成為全區共同參與的文化行動。

新北市副市長劉和然蒞臨現場並表示，文化保存不只是舉辦祭典，更要留下歷史、建立教育內容，並讓居民願意參與。此次活動希望以信仰為起點，串聯宮廟、社區、家庭與地方公部門，讓五股三庄文化在世代接力中持續發展，並邀請鄉親及各地民眾共襄盛舉，一同見證地方文化復振。

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