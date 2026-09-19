中和土地公遶境祈福活動登場 串聯地方信仰與文化 共祈國泰民安

為傳承台灣珍貴的土地公信仰文化，展現地方宗教、人文與社區凝聚力，「中和土地公遶境文化活動」今天盛大登場，中和區多間福德宮共同參與，以遶境祈福、藝文展演及文化體驗等多元活動，希望新北市民共同感受土地公文化的深厚底蘊，攜手為地方祈求風調雨順、國泰民安、百業興旺。

中和推動土地公文化慶典邁入第14年，今天在中和區安邦公園熱鬧登場，今年由碧河宮擔任爐主與崎仔頭福德宮、潭墘樂墘宮、中和中興福德宮、埤仔頭福德宮、鎮福宮、烘爐地南山福德宮、和美宮、力行福德宮共9間宮廟聯合主辦。

新北市長侯友且與國民黨新北參選人李四川也出席今天祈福儀式，儀式完成後，遶境陣頭隊伍展開巡迴中和區45里，此外，安邦公園主會場還有藝文表演、廟會市集，涵蓋好看、好吃、好玩、好拿等豐富多彩內容，引領民眾深度對福德文化認識，同時也讓更多市民感受並體驗土地公魅力。

這次廟會市集也邀請碧河宮、崎仔頭福德宮、潭墘樂墘宮、中和中興福德宮、埤仔頭福德宮、鎮福宮、烘爐地南山福德宮、和美宮、力行福德宮、廣濟宮、福和宮及東德宮等宮廟於安邦公園設攤，帶來各式的結緣品。

中和區長楊薏霖說，結緣品包括平安米、平安水、吊飾等，讓市民及遠道而來的信徒們參與祈禱，讓大家都有機會帶回結緣品保平安，另有在地學校中和國小管樂團、扯鈴雜耍、親子唱跳歌手、二胡女神馮啟絜輪番上陣，還有大型土地公迎接來賓、趣味拍貼、在地企業、文創攤位、行動餐車等，讓所有參與市民一起感受土地公文化的特別魅力。

中和推動土地公文化慶典邁入第14年，今天在中和區安邦公園熱鬧登場。記者王長鼎／翻攝