新北捷運研討會 分享軌道興建經驗 攜手迎下個十年

新北捷運從「三環六線」邁向「四環八線」，新北捷運局昨舉辦「腳踏十地、永續前行」研討會，邀集產、官、學界專家齊聚交流，分享捷運工程實務經驗外，六都捷運工程機關代表齊聚一堂座談，共同為台灣捷運建設下一個十年凝聚共識，讓台灣捷運建設走得更穩更遠。

新北市長侯友宜出席研討會致詞表示，早期捷運「三環三線」不被看好，市府克服困難，他提「三環六線」也遭質疑，但時間證明一切。新北捷運局二○一六年成立，相續完成環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線，運量大幅成長十三倍，現已成全國軌道建設速度最快，成果最豐碩的城市。

侯友宜更指，汐止線談了二十幾年未果，新北扛起責任改做汐東線獲中央支持，也把基隆捷運接過來實現跨區捷運整合。捷運局成立十年，累積豐富實務經驗，更修復因地震損壞的新北環狀線，專業表現深獲肯定，透過研討會讓不同城市彼此借鏡，共創台灣捷運下一個輝煌十年。

捷運局長李政安表示，三鶯線通車後，目前七線齊發正施工中，尚有七條路線規畫中，展望二○三五年，新北境內捷運路網完成達一八九公里、一八二座車站，實現北接基隆、中接台北、南接桃園，串起基北北桃路網，屆時將超過東京及首爾，展現國際大都市的雄厚實力。

昨研討會集結產、官、學界代表深入探討六大主題，包括新北捷運推動理念、專案管理、工程監造、大統包施工、機電國產化及場站開發，並以三鶯線、淡海線及環狀線等實務案例分享，另與其他五都捷運工程機關代表交流。