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北市府廣場改建挖出廢棄物 處理費高達千萬

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市府改造市府廣場，工程開挖時，挖出大量疑非法營建廢棄物。圖／議員洪婉臻提供
台北市府改造市府廣場，工程開挖時，挖出大量疑非法營建廢棄物。圖／議員洪婉臻提供

北市府改造市府廣場，其中包括松智路、松壽路的人行道拓寬工程。議員洪婉臻昨指出，她接獲陳情，工程開挖時，挖出大量非法營建廢棄物二六三五噸，要求送檢調追查。新工處表示，可能是早期廢棄物回填，但需要花一千多萬元處理。

洪婉臻昨在新工處預算審查時指出，她接獲檢舉，還附有照片，都是營建用的廢棄物，且工務局竟沒有通報這件事，應該在預算審查中做成決議，要請工務局將全案移送北檢，追查為什麼市府的廣場工程，會出現大量回填營建廢棄物。

她也說，當時蓋培英社宅，也是發現了近七千噸的地下廢棄物，也是很晚才移送檢調，然後花了四千七百萬的後續清運處理費用，這次要花清運費用，算出來大概是一千三百萬元，這必須要跟市民做交代。且身為公務員，應該要主動告發，不要掩飾假裝沒事。

工務局長長黃一平指出，這部分是在建物的建築線以內的建築退縮地，並非計畫道路，至於廢土來源，市府早期用地為軍營，之後才改建成市府大樓，所以當時建物下方才會出現屬於磚塊型的廢棄物。

新工處表示，這次發生廢棄物的地點是在北市府工程及周邊道路的介面，後續會釐清土方的是哪個工程，至於會出現營建廢棄物的原因，研判是因當時興建時希望要達到土分平衡，所以可能採現地回填處理，後續將持續會透過相關資料釐清狀況。

是否有向環保局申報？新工處指出，因這部分屬於營建廢棄物，都有依環保法規流程進行申請及清運。

廢棄物 北市府 北檢

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