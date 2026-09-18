成淵高中國中部疑食物中毒 北市府檢驗結果出爐、重罰廠商18萬

北市成淵高中疑似食物中毒案，衛生局當日完成檢體採樣，今日公布檢驗結果，檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B，違反食安法，開罰18萬元整；教育局則對該校供餐廠商祭出全面解約處分，並要求校方成立專案窗口協助師生求償。

衛生局表示，9月8日上午11時接獲成淵高中通報，國中部87名學生9月7日中午時段食用學校熱食部供應的餐食後，陸續發生腹瀉之疑似食品中毒症狀。

衛生局說，該案共採樣食餘檢體（留樣便當）1件、環境檢體5件、工作人員手部檢體5件，檢驗結果1件學校午餐食餘檢體（留樣便當）檢出食品中金黃色葡萄球菌腸毒素B。

教育局表示，已於獲報第一時間立即勒令該廠商停止供餐；成淵國中部已依規定終止契約，其他該廠商供餐國中部均已全面預防性解約，並輔導各校啟動備援供餐機制，保障師生用餐無虞；針對該廠商其餘學校高中熱食部，教育局及衛生局將持續加強無預警稽查。

教育局強調，目前已要求成淵國中部設立單一窗口，積極維護受影響師生權益，包含求償事宜以及團體保險理賠申請，因此次事件就醫的師生，其門診或住院所產生之醫療費用，均可依相關規定申請團體保險實支實付給付，務求提供受影響師生最即時、最實質的醫療及經濟支持。