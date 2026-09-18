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網傳北市府無端砍樹？公園處曝原因：嚴重竄根堵塞社區排水系統

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
網傳台北市府無端砍樹，公園處今澄清因嚴重竄根堵塞社區排水系統，決定移植，並完成補植。圖／北市公園處提供
網傳台北市府無端砍樹，公園處今澄清因嚴重竄根堵塞社區排水系統，決定移植，並完成補植。圖／北市公園處提供

北市公園處日前移植敦化南路一段樹木，但網路上即傳出北市府無端砍樹。公園處今澄清指出，該處原種植榕樹因根系過於發達，長期發生嚴重竄根現象，進而堵塞社區排水系統，造成居民生活困擾，反映多次後決定移植，並完成補植。

公園處表示，原種植樹木，經民眾數度向公園處反映，經現場會勘檢視確認樹木根竄情況嚴重，為維護社區安全與排水順暢，辦理樹木移植及補植作業。

公園處指出，擬補植適合都市環境的樟樹，但在進行開挖時發現土層有疑似管線漏水積水的情形。公園處隨即請管線單位協助修繕，等管線修復完成並確認土層狀況穩定後，已於9月18日完成樹穴的補植工作。

公園處指出，感謝民眾關注，為每一株樹木的生存把關。都市住宅密集，市府在持續綠化的同時，也須兼顧公共安全與居民生活品質，該案為解決長期困擾社區的竄根及排水堵塞危機，不得不做移植樹木之決定，公園處在移植樹木時，會更努力恢復原有的街道綠意，提供市民更舒適優質的步行環境。

網傳台北市府無端砍樹，公園處今澄清因嚴重竄根堵塞社區排水系統，決定移植，並完成補植。圖／北市公園處提供
網傳台北市府無端砍樹，公園處今澄清因嚴重竄根堵塞社區排水系統，決定移植，並完成補植。圖／北市公園處提供

公園 北市 樹木 漏水

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