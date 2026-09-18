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讓弱勢吃一頓熱熱的飽飯 阿秀不做生意只煮愛心餐

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
阿秀姊提供熱騰騰的飯菜，讓弱勢帶回家享用。圖／觀天下有線電視提供
阿秀姊提供熱騰騰的飯菜，讓弱勢帶回家享用。圖／觀天下有線電視提供

社會上真的愛心滿滿，在汐止觀光夜市裡有一位阿秀姊，現在他開門不做生意，只煮愛心餐，本來是小吃店賣麵也提供愛心待用餐，只是生病後，再加上已經75歲，體力大不如前，所以決定生意收起來，但是又放不下一群弱勢的朋友，怕他們沒飯吃，阿秀姊堅持一星期四天煮愛心便當，希望讓弱勢也能夠吃上一頓熱熱的飽飯。

早上七、八點，汐止區觀光夜市一間間都還大門深鎖，不過有一攤明鴻小吃店，卻早早傳出鍋爐炒菜炸魚的聲音，而掌廚的就是阿秀姊，愛心待用餐煮了10幾20年，現在每天大約有6、70位的弱勢民眾會來領取愛心餐，所以，儘管之前生病開了幾次刀，體力大不如前，但阿秀姊卻放不下這一攤。

老闆娘阿秀提到，已經五、六年沒有對外營業了，腰也開了2次刀，現在每天都有在練超慢跑，身體好很多也健康，真的是菩薩保佑，保佑自己身體健康煮給他們吃，之前他們來吃飯都會說:阿秀姊要健康喔，不然他們會沒飯吃，所以現在就是不做生意了，專門煮愛心餐而已，不然體力跟以前真的差很多了，從早上做到下午一點半，回去洗澡後就睡到五點多，這樣也很累了。

生病開刀後，休息夠了，決定不做生意，但愛心待用餐依舊溫暖開張，阿秀姊長期以來自掏腰包，並且結合愛心人士捐款，為需要幫助的弱勢族群提供免費的愛心餐，她一早就先來開店，洗菜、切菜，大約九點、十點就要開始炒菜、炸魚等等，因為10點半就會陸續有人上門，準備好一個個熱騰騰的便當，讓他們帶回家享用。

受幫助的民眾說，自己生病6年多了，來拿愛心便當差不多已經一年了，真的很感謝他們，另外也有一位民眾說，因為自己是殘障、再加上有年紀了，當初是有朋友帶來的，因為看到自己手指就有4指受傷，怕沒力氣做粗重工作，就來這邊拿愛心餐，也差不多2年了，他們對人真的很好，讓自己有一頓熱熱的飽飯可以吃，很有愛心，幸好有阿秀姊每天煮熱騰騰的飯菜，真的很感動。

有身心障礙者，或是家庭經濟出狀況，有人一吃就是10幾年，每天有一頓溫熱的飽飯，讓他們感動在心頭。值得一提的是，因為每個月的開支真的不小，雖然有善心人士捐款，還是不夠，免不了每個月都透支，幸好還有一個溫暖的後盾，就是汐止福德愛心會，感佩阿秀姊的愛心，持續支持愛心待用餐13年。

阿秀姊說，有福德愛心會真好，否則以前那時候經費不夠，都四處找熟識的人或攤商捐助一下，大家三千、五千湊一湊，真的很感謝福德愛心會長期以來每個月的捐助補貼不足的部分。

汐止福德愛心會理事長連文義指出，在接理事長時，愛心會就在阿秀姊這成立福德愛心小棧，是福德愛心會很重要支持的一個點，能夠為社會熱心公益，所以接理事長後就全力支持，除了鼓勵大家在愛心小棧捐獻，如果有不足的話，會交待總幹事把餘額通通補足，讓阿秀姊放手去做，把幫助弱勢的工作，做到最大化。

汐止 觀光夜市 愛心餐

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