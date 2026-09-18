淡水社區打造可食地景 實現都市農場到餐桌

新北市淡水區的將捷之森社區，透過新北市農業局景觀處的「綠美學」計畫補助，成功在社區內打造出一片生機盎然的可食地景。該計畫在僅約3坪的微型空間中，導入了富寶田智慧農業生技的「水介混耕法」，種植出多樣化的蔬菜。社區日前更熱鬧舉辦成果發表會，將親手栽種的食材大豐收，並製作成披薩、義大利麵、貝果與抹醬等各式美食，邀請社區居民共襄盛舉，親自品嚐從農場直送餐桌的鮮甜滋味。

將捷之森社區管委會主委林展生表示，有別於中南部擁有廣大農地，都會區的集合式住宅往往缺乏耕作空間。為落實食農教育，特別將水介混耕技術引進社區。這項設施建置僅耗時兩到三個月，如今每週平均可穩定採收五公斤的各類香草植物與蔬菜。這套被稱為「不彎腰農場」的立體栽培系統，不僅解決了都市空間不足的問題，其高度設計更讓長輩能輕鬆參與。

此外，該系統採用全自動化設計與免澆水原理，徹底解決了傳統種植最怕的雜草叢生，以及住戶出國無人澆水導致植株枯萎的痛點。相較於需要隨時檢測水質、營養鹽與酸鹼值的傳統純水耕，水介混耕法因為具備介質底土，更容易照顧，居民只需簡單補充有機基底肥或先進的葉面施肥，就能讓植物長得頭好壯壯，輕鬆享受田園樂趣。

這片隱身於都市水泥叢林中的微型農場，不僅實踐了綠色生活，更意外成為凝聚社區向心力的絕佳場域。參與的住戶開心地表示，這項設施讓大家在都會區就能吃到健康有機的蔬菜，社區內高達三百戶的居民，更因為這個可食地景有了熱絡的互動。鄰居們在採收過程中，會互相交流植物的生長狀況、種植技巧，甚至討論如何將收成的蔬菜入菜，不僅活絡了社區氛圍，也成為街坊鄰居絕佳的交誼天地。

展望未來，社區管理委員會表示，目前這套綠美學計畫，獲得極佳的成效與肯定。社區期望未來能將此方案的規模進一步擴大，達到最適合社區運作的經濟規模，讓每位住戶都能享用到無農藥的健康蔬菜。同時，社區也計畫結合內部具備烘焙或烹飪專長的達人住戶，讓這片農場不僅是種菜的空間，更能發展出多元的社團應用，將環境設備與全齡化的社區生活完美結合，成為都會區推廣食農教育的新典範。