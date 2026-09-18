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新北徹查太空艙「微型住宿」 嚴管出租套房公安漏洞

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市公安小組全面徹查太空艙「微型住宿」嚴管出租套房公安漏洞。圖／新北市消防局提供
新北市公安小組全面徹查太空艙「微型住宿」嚴管出租套房公安漏洞。圖／新北市消防局提供

大台北地區房租高漲，今年8月初網路社群傳出有業者於新北市三重、蘆洲及中和一帶，在出租套房內設置大量「太空艙」膠囊床位，以每月約6700元至7700元不等價格，包攬水電費用的低價攬客。因空間狹小且人口高度集中，恐成公安與治安嚴重隱患。

新北市政府公安小組接獲情報後隨即展開清查，目前已掌握轄內4處太空艙月租場所，包含三重2處、蘆洲及中和各1處。工務局強調，此類以太空艙型式提供短期住宿之場所，依建築法規定應屬「宿舍（H類1組）」範疇。

新北市公安小組今日會同警察、消防及工務等局處，前往三重區重新路四段進行聯合稽查，現場證實擺放太空艙並出租予他人。工務局將依法開罰，並持續輔導業者完成使用類別變更與公共安全改善。

事實上，市府早於8月中旬已對其餘3處場所進行首波稽查，均查獲擅自變更建築物使用類組及未辦理公共安全檢查申報等違規事由，已依法裁罰並勒令限期改善。

新北市長侯友宜表示，市府將透過聯合公安小組專案檢查，結合「第三方警政」力量從嚴把關，建立嚴密的場所安全管理機制，絕不容許微型住宿所衍生的公安與治安隱形炸彈在新北市蔓延。

新北市公安小組全面徹查太空艙「微型住宿」嚴管出租套房公安漏洞。圖／新北市消防局提供
新北市公安小組全面徹查太空艙「微型住宿」嚴管出租套房公安漏洞。圖／新北市消防局提供

新北市公安小組全面徹查太空艙「微型住宿」嚴管出租套房公安漏洞。圖／新北市消防局提供
新北市公安小組全面徹查太空艙「微型住宿」嚴管出租套房公安漏洞。圖／新北市消防局提供

新北 住宿

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