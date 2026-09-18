集結宮廟普渡愛心物資 汐止區江北里中秋前夕助弱勢

汐止區江北里愛心滿滿，幾個宮廟在中元普渡後送來的愛心物資，里辦公處在整理後，趕在中秋節前夕，今(18)日發送給里內150個貧困家庭，幫助弱勢，包括了白米、醬油等生活物資，希望讓他們感受到社會滿滿的溫暖。

中秋節前夕在江北市民活動中心，舉辦了一場愛心人士關懷弱勢物資捐贈活動，將前些日子幾個宮廟在中元普渡後送來的愛心物資，在里長和志工們整理後統一進行發放。包括聖德宮、天秀宮以及道聖天道場等宮廟捐生活物資，里長也準備感謝狀表示感謝，並且通知里內低收入戶等貧困家庭，還有發動志工進行發放，10幾樣的物資，有白米、醬油、麵條、餅乾等等。

江北里長謝祚敏表示，這次辦理的物資發放，非常的感謝很多宮廟，有天秀宮、聖德宮、道聖天道場、還有九龍太子宮，所以的物資在齊了後，請公所發送通知單在活動中心統一發放，一早就有不少民眾排隊領物資，非常感謝宮廟捐贈的物資。

因為物資真的不少，拿起來挺重，有民眾帶著行李箱來裝，比較好帶回家，而志工一邊忙著將十幾樣的物品通通裝進環保袋，再一一交到里民手上，謝里長則從旁協助，幫忙長輩拿到機車上或是下階梯到人行道上，當天準備150份的生活物資，幫助需要的弱勢家庭，中秋節前夕讓他們感受滿滿的愛心溫暖。