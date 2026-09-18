愛心匯聚雙溪 中秋關懷物資溫暖送到家

中秋節將至，愛心匯聚雙溪！新北市雙溪區公所攜手各界公益團體及愛心人士，舉行「115年中秋佳節關懷活動」，募集生活物資及應景月餅，送到需要關懷的弱勢家庭手中，讓民眾在佳節前夕感受到社會的溫暖與支持。

此次活動由文豪社會福利基金會捐贈多項生活物資，包括麵線、奶粉、牛奶隨身包、麥片、調味包、滷肉燥、調理包及肉鬆等，提供弱勢家庭日常生活所需，實質減輕家庭負擔。

另外，台灣公益聯盟捐贈150件涼被，莊素梅女士也捐贈102盒月餅，讓生活物資之外，也增添濃濃的中秋節氣氛。區公所將透過相關關懷機制，將物資送到有需要的家庭，讓愛心在中秋前夕送到家。

雙溪區公所表示，感謝各界長期關心雙溪地區弱勢家庭，透過企業、公益團體及民眾的共同參與，讓社會資源能夠實際送到有需要的家庭手中。每一份物資、每一份心意，都是對弱勢家庭的支持，也讓雙溪的中秋佳節更添溫暖。