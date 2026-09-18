快訊

川習會未上場先開戰？傳陸方獅子大開口提1要求 白宮氣炸

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

50歲賺多少才及格？主計總處揭薪資中位數 這年齡層薪水成長速度最高

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市府改造市府廣場疑挖出2千噸營建廢棄物 處理費高達千萬

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市府改造市府廣場，工程開挖時，挖出大量疑非法營建廢棄物。圖／議員洪婉臻提供
台北市府改造市府廣場，工程開挖時，挖出大量疑非法營建廢棄物。圖／議員洪婉臻提供

北市府改造市府廣場，其中包括松智路、松壽路的人行道拓寬工程。議員洪婉臻上午在新工處預算審查時指出，她接獲陳情，工程開挖時，挖出大量非法營建廢棄物2635噸，要求送檢調追查。對此，新工處表示，可能是早期廢棄物回填，但需要花1千多萬元處理。

洪婉臻指出，她接獲檢舉，還附有照片，都是營建用的廢棄物，而且工務局竟沒有通報這件事，應該在預算審查中做成決議，要請工務局將全案移送北檢，追查為什麼台北市政府的廣場工程，會出現大量回填的營建廢棄物。

她也說，當時蓋培英社宅，也是發現了近7000噸的地下廢棄物，也是很晚才移送檢調，然後花了4700萬的後續清運處理費用，這一次要花清運費用，算出來大概是1300萬元，這必須要跟市民做交代。

而且身為公務員，應該要主動告發，不要掩飾假裝沒事。

北市工務局長長黃一平指出，這部分是在建物的建築線以內的建築退縮地，並非計畫道路，至於廢土來源，市政府早期用地為軍營，之後才改建成市府大樓，所以當時建物下方才會出現屬於磚塊型的廢棄物。

新工處表示，這次發生廢棄物的地點是在北市府工程及周邊道路的介面，後續會釐清土方的是哪個工程，至於會出現營建廢棄物的原因，研判是因當時興建時希望要達到土分平衡，所以可能採現地回填處理，後續將持續會透過相關資料釐清狀況。

洪婉臻也關心挖出土方是否有向環保局申報，因這部分屬於營建廢棄物，都有依環保法規流程進行申請及清運，目前開挖產生營建事業廢棄物，皆運送往經環境保護局同意收受，並核發聯單之收容場所辦理。

台北市府改造市府廣場，工程開挖時，挖出大量疑非法營建廢棄物。圖／議員洪婉臻提供
台北市府改造市府廣場，工程開挖時，挖出大量疑非法營建廢棄物。圖／議員洪婉臻提供

北市府 廢棄物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

租地4年竟堆出垃圾山 工程行老闆被判1年半還得花3千萬清運還地

台南鐵路地下化將通車 火車站站前廣場改造人行道拚趕工

地方等了幾十年！斥資逾23億 台南安平跨港大橋拚2028年完工

中捷藍線申請款40億沒來…盧秀燕批中央開芭樂票「中部人心裡有數」

相關新聞

新北徹查太空艙「微型住宿」 嚴管出租套房公安漏洞

大台北地區房租高漲，今年8月初網路社群傳出有業者於新北市三重、蘆洲及中和一帶，在出租套房內設置大量「太空艙」膠囊床位，以每月約6700元至7700元不等價格，包攬水電費用的低價攬客。因空間狹小且人口高度集中，恐成公安與治安嚴重隱患。

台北市府改造市府廣場疑挖出2千噸營建廢棄物 處理費高達千萬

台北市府改造市府廣場，其中包括松智路、松壽路的人行道拓寬工程。議員洪婉臻上午在新工處預算審查時指出，她接獲陳情，工程開挖時，挖出大量非法營建廢棄物2635噸，要求送檢調追查。對此，新工處表示，可能是早期廢棄物回填，但需要花1千多萬元處理。

15米「黃阿瑪」氣球24日基隆港登場 童子瑋推小小黃阿瑪快閃宣傳

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋攜手台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，9月24日起將在基隆港水域，展出規高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球。今天先推出3公尺高的「小小黃阿瑪」，前往校園周邊快閃宣傳，並同步掛上活動看板，替活動提前暖身。

新北捷運從三環六線到四環八線 分享建設成果攜六都開創捷運新篇章

新北捷運從「三環六線」邁向「四環八線」，新北捷運局今天舉辦「腳踏十地、永續前行」研討會，邀集產、官、學界專家齊聚交流，分享捷運工程實務經驗外，六都捷運工程機關代表齊聚一堂座談，共同為台灣捷運建設下一個十年凝聚共識，蓄積前進能量。

中秋限定「萌兔伴讀」登場！新北圖書館裕民分館推出賞「閱」活動

中秋連假將至，新北市立圖書館新莊裕民分館特別與台灣愛兔協會合作，推出「萌兔伴讀，中秋賞『閱』」系列活動，自9月19日起陸續登場。本次活動打破日常由狗狗伴讀的模式，邀請超萌月兔快閃現身，帶領親子透過繪本導讀、手作DIY與毛孩互動，度過兼具閱讀樂趣與動物保護概念的中秋假期。

新北海派起跑 侯友宜邀嘗鮮

二○二六新北海派系列活動起跑，品嘗萬里蟹、貢寮鮑、白帶魚、鯖魚、小卷正是時候，三大漁港還有市集園遊會、知名餐廳料理饗宴，市長侯友宜歡迎民眾遊漁港、吃海鮮，更可抽機車等大獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。