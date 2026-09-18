15米「黃阿瑪」氣球24日基隆港登場 童子瑋推小小黃阿瑪快閃宣傳

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋攜手台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，9月24日起將在基隆港水域，展出規高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球。今天先推出3公尺高的「小小黃阿瑪」，前往校園周邊快閃宣傳，並同步掛上活動看板，替活動提前暖身。

童子瑋表示，這幾天大家會陸續在基隆街頭看到黃阿瑪的身影，團隊先派出3公尺高的「小小黃阿瑪」到校園周邊快閃，和孩子們拍照、打招呼。看到孩子一下課就開心跑過來，圍著黃阿瑪拍照、揮手，正是他想像中的「童樂會」模樣，不分年齡，每個人都能在城市裡找到快樂，也能對基隆的未來多一點期待。

童子瑋指出，今年是基隆400年，對他而言，400年不只要回顧過去的歷史文化，更應該成為重新想像城市未來的起點。他說，基隆一路走到今天，許多元素包含港口、產業、信仰與不同族群，共同累積出這座城市的樣貌；到了400年的時間點，基隆也要思考，要如何讓下一代願意認識這段歷史，也要留下屬於自己這一代的城市記憶。

童子瑋表示，因此這次特別邀請台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」走進基隆港，從9月24日起展開為期兩個月的活動，希望讓海洋廣場不只是市民經過的地方，而是一個可以停下來、拍張照片、陪孩子玩，也能一起留下回憶的城市客廳。他說，希望不論是基隆市民、外地遊客或親子家庭，都能因為一個可愛的展覽，多走進港區一點，也多認識基隆一點。

童子瑋表示，他未來當上市長，會讓更多IP、展覽、藝術與親子活動進入港區，讓基隆港不只看得到船，也能看見孩子的笑聲、家庭的陪伴，以及一座城市持續向前的活力。他說，這就是舉辦「基隆400童樂會」的初心，希望從快樂出發，讓更多人一起參與基隆400，也一起看見基隆下一個階段的可能性。

15米「黃阿瑪」氣球24日基隆港登場，童子瑋團隊推出小小黃阿瑪快閃宣傳。圖／童子瑋競辦提供