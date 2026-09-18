失智照顧需求增加 芥菜種會培訓居家陪伴志工

9月為國際失智症月，衛福部推估全台65歲以上失智人口已突破38萬人，家庭照顧與居家陪伴需求日益增加。基督教芥菜種會五股助人網中心「樂福學堂」據點開辦「延緩失智居家陪伴志工培訓」，盼能逐步形成地方自助、互助的照顧網絡。

65歲的褚莉莉是學員之一，母親晚年罹患失智症，她在照顧與工作之間承受許多壓力，母女關係也一度緊張。母親離世後，褚莉莉遺憾沒能多陪伴，也更體會失智照顧需要耐心與理解，後來投入社區失智照顧服務，目前在「樂福學堂」據點當志工，希望成為第一批投入居家陪伴志工。

褚莉莉說，失智者的狀況會持續變化，照顧技巧也需要持續學習與調整，陪伴志工可以適時分擔沉重的照顧壓力，照顧者也有喘息機會。

五股助人網中心「樂福學堂」於今年2月成立，目前穩定服務13名極輕度與輕度失智症患者，並以「照顧者學校」為服務方針，透過照顧知能、情緒支持與喘息等服務，陪伴家庭照顧者走過不同階段。

基督教芥菜種會北區中心處長周佳儀指出，服務過程發現，部分長者隨病程加重，逐漸難以持續參與據點活動，若未能銜接日間照顧等資源，可能形成照顧空窗，使照顧責任更加集中在家庭照顧者身上，增加身心負荷。

為此，芥菜種會於9月啟動培訓計畫，預計培訓23名居家陪伴志工，10月完成基礎培訓後展開實習。初期將服務五股地區有失智照顧需求的家庭，讓無法穩定外出的失智者仍能獲得陪伴。

此次課程也有太太為了照顧失智先生而報名，以及培育據點志工成為「類家人」，進一步走入社區與家庭。芥菜種會表示，失智照顧需要更多人共同參與，除支持家庭照顧者外，也盼培育在地陪伴人力，串聯社區支持力量，建立更友善的失智照顧網絡。更多訊息可連結芥菜種會官網： https://msm.org.tw/2vgKS ，或撥打洽詢電話：02-7705-9292。

五股助人網中心「樂福學堂」以簡易料理活動，鼓勵社區失智長者持續參與生活、刺激認知、維持人際互動。圖／芥菜種會提供