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新北捷運從三環六線到四環八線 分享建設成果攜六都開創捷運新篇章
新北捷運從「三環六線」邁向「四環八線」，新北捷運局今天舉辦「腳踏十地、永續前行」研討會，邀集產、官、學界專家齊聚交流，分享捷運工程實務經驗外，六都捷運工程機關代表齊聚一堂座談，共同為台灣捷運建設下一個十年凝聚共識，蓄積前進能量。
新北市長侯友宜出席研討會致詞表示，過去朱立倫市長提出「三環三線」，外界並不看好，但市府克服重重困難，後來他提「三環六線」也遭質疑，但時間證明了一切。捷運局自2016年成立，相續完成環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線等路線，運量大幅成長13倍，現已成全國軌道建設速度最快，成果最豐碩的城市。
侯友宜更指，他永遠記得過去汐止線講了20幾年都沒有結果，他覺得捷運慢一年做，就影響一年的經濟與城市的發展，更影響整個台灣的競爭力，就算汐止線台北不做，那就新北扛起責任改做汐東線，也獲中央支持，更把基隆捷運也接過來做，最終四縣市長都同意，實現跨區捷運整合。
侯友宜強調，新北捷運局成立十年來，累積豐富實務經驗，捷運局長李政安任內完成40公里38座車站，更修復因地震損壞的新北環狀線，專業表現深獲工程界肯定，先後獲得中國工程師學會「傑出工程師獎」及行政院公共工程委員會「公共工程專業獎章」等，要建立一個不需要論政治的工程專業人員，捷運「十年」是一個階段，更是下一階段再出發的起點，透過「腳踏十地、永續前行」研討會，讓不同城市彼此借鏡，藉由跨城市交流，共創台灣捷運產業下一個輝煌十年。
李政安表示，今日研討會集結產、官、學界代表深入探討六大主題，包括新北捷運推動理念、專案管理、工程監造、大統包施工、機電國產化及場站開發，並以三鶯線、淡海線及環狀線等實務案例分享推動經驗，另也邀集六都捷運工程機關代表交流，共同為全臺捷運建設蓄積前進動能，讓臺灣捷運建設走得更穩更遠。
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