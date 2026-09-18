中秋限定「萌兔伴讀」登場！新北圖書館裕民分館推出賞「閱」活動

中秋連假將至，新北市立圖書館新莊裕民分館特別與台灣愛兔協會合作，推出「萌兔伴讀，中秋賞『閱』」系列活動，自9月19日起陸續登場。本次活動打破日常由狗狗伴讀的模式，邀請超萌月兔快閃現身，帶領親子透過繪本導讀、手作DIY與毛孩互動，度過兼具閱讀樂趣與動物保護概念的中秋假期。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，中秋節除了傳統的烤肉與吃月餅，也能透過親子閱讀與動物互動走進生活，為節慶增添儀式感。活動不僅讓孩子認識中秋節慶由來，更能學習正確的寵物兔習性與照護知識。

系列活動內容豐富多元，9月19日「故事裡的中秋」透過主題繪本與柚香造型圓形籃手作揭開序幕；9月23日「愛兔一起來」大兔子姊姊教室，提供近距離接觸與正確飼養教學；9月27日及10月4日則分別推出「幸福兔子手作」月亮兔子燈籠製作，以及以兔子為模特兒的「掉進玉兔洞」繪畫活動，優秀作品將於愛兔之家展出。

此外，9月23日至28日開放讀者攜帶寵物兔一同入館共讀；9月23日至10月31日另設有「跟著『閱』兔去賞月」主題書展與「可愛爆擊」裝扮體驗，讀者借閱3本書即可變身萌兔拍照打卡。活動詳情與報名資訊請至新北市立圖書館官網：https://www.library.ntpc.gov.tw/查詢。