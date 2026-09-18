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新北海派起跑 侯友宜邀嘗鮮

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
二○二六新北海派系列活動起跑，市長侯友宜邀請全國民眾暢遊新北，大啖美味海鮮，還有機會抽中機車等大獎。記者林昭彰／攝影
二○二六新北海派系列活動起跑，市長侯友宜邀請全國民眾暢遊新北，大啖美味海鮮，還有機會抽中機車等大獎。記者林昭彰／攝影

二○二六新北海派系列活動起跑，品嘗萬里蟹、貢寮鮑、白帶魚、鯖魚、小卷正是時候，三大漁港還有市集園遊會、知名餐廳料理饗宴，市長侯友宜歡迎民眾遊漁港、吃海鮮，更可抽機車等大獎。

野柳漁港九月廿五至十一月廿九日逢周末及國定假日辦活蟹市集，活動首日加碼限量一○○份活蟹福袋，兩斤三點蟹特價三九九元，另有漁村導覽及捕蟹船體驗。

富基漁港十月九日辦新方富基海派宴席開廿桌，價值破萬海鮮料理優惠價六八八八元，可在活動官網www.ntocean-feast.com.tw登錄，九月卅日公布抽選結果。

龜吼漁夫市集十月十七、十八日辦海派園遊會，消費滿三○○○元，可抽胖卡餐車五○○元折價券及神秘大獎，還有各式體驗攤位、食魚教育推廣。

十月一至卅一日至新北海派指定合作餐廳與店家消費，單筆滿三○○○元可獲一張抽獎券。最大獎是價值八萬五○○○元機車，另有北海洲際溫泉酒店、福容福隆大飯店住宿券及海鮮禮盒等好禮。

十月九、十日於富基漁港，十七、十八日於龜吼漁夫市集消費滿三○○○元，同樣可取得抽獎資格。九日「富基海派宴」有每桌加贈抽獎券限定優惠。

北海溫泉洲際酒店、板橋馥華艾美酒店、福容福隆大飯店、Mega50餐飲及望月樓、遠東香格里拉－香宮、上海醉月樓及ＪＵＮＴＯ同，推出季節限定新北海派料理，讓新北海鮮從產地走進城市餐桌。

侯友宜 新北 萬里蟹

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