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動物園驚魂 2黑猩猩蹺家 長頸鹿嚇到奔竄

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北動物園黑猩猩昨天脫逃後，爬上餵食架（紅圈處）惹得長頸鹿奔竄。圖／盧旻緯提供
台北動物園黑猩猩昨天脫逃後，爬上餵食架（紅圈處）惹得長頸鹿奔竄。圖／盧旻緯提供

北市動物園非洲動物區兩隻雄黑猩猩「小強」、「娃智」昨天傍晚結伴「蹺家」，事後在附近遊蕩，現場遊客驚慌不已，動物園立即啟動緊急應變機制，四十五分鐘內以吹箭麻醉後帶回重新安置，幸無人員受傷。園方不排除有人為疏失，今將公布黑猩猩確切的「蹺家路線」與防堵改善措施。

動物園非洲動物區現有七隻雄性、十一隻雌性黑猩猩，最年長為四十六歲雌性個體。昨下午四時五十五分左右，動物園發現四十四歲黑猩猩「小強」和十一歲「娃智」脫離原活動場，轉往非洲動物區長頸鹿小活動場及黑猩猩活動場周邊活動，當時許多遊客都還沒離園，許多人趕緊離開，其中一隻爬上長頸鹿場內餵食架上，長頸鹿也被嚇得到處奔竄。

園方啟動緊急應變機制，約傍晚五時拉起封鎖線，完成遊客疏散及現場管制，並由獸醫人員進場圍捕及麻醉處置；五時廿三分先以吹箭麻醉「小強」，廿八分確認麻醉倒地；四十分也帶回「娃智」，兩位黑猩猩均被打包帶回重新安置。

動物園發言人曹先紹表示，動物園平常很努力在做各種演練，包含獸醫師吹箭的能力、遊客疏散等，不代表沒有精進空間，還是一定要檢視為什麼動物會跑出來？他坦言，黑猩猩脫逃事件不排除人為疏失，今天上午進一步說明。

這不是台北市立動物園黑猩猩第一次脫逃，黑猩猩「莎莉」曾於二○一七年九月十日從戶外活動場一棵枝條垂降較低的植物攀爬出戶外活動場，當天下午又沿著竹林自行返回到展場。

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