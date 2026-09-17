中央砍補助款影響市政推動? 侯友宜：留給下任一定是滿滿幾百億收入

新北市長侯友宜今至議會進行地方總預算報告案，在116年度新北市歲入計列2568.48億元，歲出2701.48億元，短差133億元。侯友宜指因統籌分配稅款人均獲配金額居六都之末，另有通膨及原物料價格上漲及公教薪資調整等支出壓力，市府仍秉持嚴守財政紀律，妥適分配有限資源。國民黨議員憂心中央砍補助款，恐影響新北財政規畫，侯友宜回應，會留下更多正向財源，留給下任市長一定是滿滿的幾百億收入，讓市政建設能持續進行。

國民黨議員黃心華表示，新北近年開辦許多建設，無論捷運或社福及營養午餐等推動，但中央統籌款是否會按期給錢卻無法知道，這對新北財政規畫有其不確定因素，想要問市長是否有其因應之道？

侯友宜答詢說，如同今年壓力很大的就是統籌款光是捷運中央就少給了九十億元，所幸新北整個開源節流做得很好，捷運就用自償性經費或聯開案基金來撐過財政的變化，他也告訴主計處「留給下任一定是滿滿的幾百億收入」，包括塭仔圳開發案等收入，地政局的平均地權發展基金也著墨很深，會留下更多正向財源可下一任市長來運用，這也才是負責任的態度。

黃心華說，他觀察今年預算中，科教文占三分之一，中央補助卻減少30億元規模，是否對教育經費有影響?另社會局也減少6.8億元，捷運也有50億元的落差，感覺中央是左手有給多一些，但右手又扣回去，憂心影響新北運作。

對此，教育局表示，針對計畫型補助降低，幼兒津貼市府確實要增加32億支出，另社會局表示，育兒托育過去中央補助8成5，現在僅6成，市府大概會減少11.3億元補助，捷運局則表示已發函中央希望能以追加預算補足，若不足就用自償性經費補足。