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淡水鄧公社區臺灣夢揭牌 攜手打造兒少築夢基地

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「臺灣夢」掛牌，公私協力陪伴兒少。圖／紅樹林有線電視提供
「臺灣夢」掛牌，公私協力陪伴兒少。圖／紅樹林有線電視提供

財團法人中國信託慈善基金會與衛福部自104年起合力推動的「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，全台已有35個築夢基地，新北市就佔有4個。其中淡水鄧公社區經過2年多來的扎實陪伴服務，獲得輔導團隊的肯定，並在社區舉辦掛牌儀式。基金會董事長辜仲諒親臨主持，新北市副市長劉和然代表侯友宜市長到場，感謝中國信託慈善基金會和衛福部及社會局私公協力，一起陪伴弱勢兒少成長。

衛福部社會救助及社工司長楊雅嵐表示，「臺灣夢」可說是公私協力的典範，12年來陪伴35個社區兒少成長，有善的循環，也有共生社區的精神。基金會董事長辜仲諒表示，感謝台灣夢背後協助的專家學者，如計畫主持人許銘能、培力委員江國仁等，也恭喜鄧公社區理事長邱美津，因為「臺灣夢」要掛牌非常不容易。

新北市副市長劉和然表示，臺灣夢，新北從104年起推動三芝福成社區、111年開辦萬里北基社區，113年扶植淡水鄧公社區，另有今年開始推動的新莊牡丹心社區，持續擴大兒少社區陪伴服務量能。鄧公社區發展協會理事長邱美津表示，鄧公受社會局推薦參與「臺灣夢」計畫，一開始看到指標有100多個，幾乎快暈倒，但社區有開辦銀髮俱樂部和課後陪伴照顧的經驗，發現做長者服務，長者會老，但孩子會長大。

淡水 兒少

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