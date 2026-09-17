淡水公七公園南側新闢公園進度達八成 打造全齡休憩綠地

為了回應淡水新市鎮居民長期以來對大型指標性公園的期盼，由新北市議員陳偉杰積極爭取、新北市政府新建工程處發包執行的淡水公七公園南側新闢公園工程，目前正全力推進中。這座全新綠地，在市府與地方的共同努力下，第一期工程進度已順利達到百分之八十六，未來將為淡水鄉親提供一個媲美其他行政區的大型優質休憩空間。

新北市議員陳偉杰表示，公園整體開發計畫共分為三期，其景觀設計主軸特別定調為「公司田溪。流光記憶」。為了保留並傳承在地文化，園區巧妙融合了淡水新市鎮早期的水圳、農田生態與公司田溪的自然意象。即將完工的第一期工程基地面積廣達四千三百平方公尺，設計團隊用心將這些珍貴的在地歷史記憶轉化為遊具與景觀元素，讓民眾在遊樂休憩的同時，也能深刻感受淡水獨特的生態與歷史脈絡。

在空間規劃上，為了落實真正照顧到每一位市民的「全齡化」目標，第一期園區內精心劃分為三大特色區域。其中包括專為十三歲以上青少年設計、能滿足探索發展的「挑戰區」；適合二到十二歲兒童盡情安全放電的「遊戲區」；以及為長者與一般民眾打造，結合戶外健身房與多功能廣場的「樂齡區」。陳偉杰議員強調，這裡不僅是孩童玩樂的天堂，公園寬敞舒適的環境也非常適合長者散步、年輕人放鬆，甚至歡迎鄉親們帶著毛小孩一同來此漫步放空，沿著溪畔悠閒地欣賞公司田溪的美麗風光。

對於公園即將落成，陳偉杰議員特別感謝新北市長侯友宜及新工處團隊的全力協助與推動。他表示，服務團隊會持續緊盯最後階段的工程進度與施工品質，確保為地方帶來最完善的公共設施。未來公園正式啟用後，期盼能成為淡水居民日常生活中不可或缺的休閒核心，發揮極高的使用效益，同時也十分歡迎鄉親們在實際使用後踴躍提出寶貴建議，讓公園的環境與設施能夠越來越好。