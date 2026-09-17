雙溪區三貂有愛迎中秋 企業贊助共餐暖人心

迎接中秋佳節，新北市雙溪區三貂里今(17)日在三貂慶雲宮舉辦「三貂有愛迎中秋・月圓共餐暨環保宣導活動」，由觀天下有線電視公司贊助共餐經費，邀請里民齊聚一堂享用團圓餐，雙溪區長劉盈良、民意代表及觀天下有線電視公司總經理黃清波均到場共襄盛舉，讓三貂里提前洋溢中秋團圓的溫馨氣氛。

本次共餐經費由觀天下有線電視公司贊助，總經理黃清波也特別到場與里民同樂，展現企業關懷地方、回饋社區的心意。活動現場準備豐盛餐點，里民們一邊享用佳餚、一邊交流近況，在歡樂氣氛中提前感受中秋團圓的節慶氛圍。

雙溪區長劉盈良也到場共襄盛舉，並與民意代表及地方人士一同向里民致意，感謝各界長期關心雙溪地方發展，也肯定三貂里透過共餐活動凝聚居民情感，同時融入環保及市政宣導，讓節慶活動不只是吃飯同樂，更能將關懷與公共議題帶進社區。

三貂里辦公處表示，希望透過定期舉辦共餐及社區活動，讓居民有更多交流互動的機會，也感謝觀天下有線電視公司熱心贊助，以及區公所、民意代表和地方各界的支持，未來將持續結合節慶活動與環境教育，邀請大家一起關心社區、做好環保，共同打造更宜居、更美好的三貂里。