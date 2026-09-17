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北台灣媽祖文化節今在台灣省城隍廟舉辦 回鑾台北迎駕安座儀式

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
2026北台灣媽祖文化節今在台灣省城隍廟舉辦回鑾台北迎駕安座儀式。圖／新北市民政局提供
2026北台灣媽祖文化節今在台灣省城隍廟舉辦回鑾台北迎駕安座儀式。圖／新北市民政局提供

2026北台灣媽祖文化節今天在財團法人台北市台灣省城隍廟舉辦「回鑾台北迎駕安座儀式」，由台北市長蔣萬安、新北市副秘書長柯慶忠、台灣省城隍廟董事長蕭中川、小基隆福成宮主任委員葉藤吉、慈祐宮主任委員陳圓光及北台灣寺廟共28間宮廟代表共同進行團拜，恭迎金面媽祖及友宮媽祖聖尊會香，並為台灣祈福。

柯慶忠副秘書長表示，北台灣媽祖文化節迄今已邁入第23屆，媽祖不僅是台灣最普遍的民間信仰，全世界媽祖信眾也不計其數，活動除讓信眾近距離體驗媽祖信仰文化、深入感受廟會文化的熱鬧及人情味，也是促進北台灣縣市宗教文化發展的重要活動，更是北台灣宗教文化交流的重要平台。

今年除由台北市財團法人台北市台灣省城隍廟及新北市小基隆福成宮共同舉辦外，更由建廟340週年的新莊慈祐宮值東主辦，活動自9月17日至10月8日共計22日，來自各地參贊宮廟約28尊神尊，自9月17日至22日率先駐駕台灣省城隍廟，並於9月22日恭迎至新莊慈祐宮，隨後展開一連串精彩活動。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，此次活動由28間寺廟共同參與，除今天迎駕安座儀式，另將於9月22日恭請各參贊宮廟神尊及媽祖鑾駕至新莊慈祐宮，並駐駕至10月8日，歡迎北台灣參贊宮廟及信眾蒞臨參拜祈福。活動期間透過藝文系列活動、學校團體展演、鑽轎腳、城市解謎、漢服體驗、男神女神裝扮競賽、擲筊祈福挑戰賽、短影音創作比賽、攝影比賽、三獻古禮大典、踩街遶境等活動，祈求風調雨順、合境平安，讓民眾感受媽祖信仰的慈悲深蘊。

新莊慈祐宮與新北民政局於9月23日至10月8日共同規劃一系列活動，邀請市民朋友踴躍參與，除系列活動之外，慈祐宮將於10月3日於新莊區辦理踩街祈福遶境，歡迎市民朋友共襄盛舉，共同體驗媽祖信仰及熱鬧的廟會文化，相關活動內容詳情官方網站：https://www.340sjtyg.989.com.tw/。

2026北台灣媽祖文化節今在台灣省城隍廟舉辦回鑾台北迎駕安座儀式。圖／新北市民政局提供
2026北台灣媽祖文化節今在台灣省城隍廟舉辦回鑾台北迎駕安座儀式。圖／新北市民政局提供

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2026北台灣媽祖文化節今在台灣省城隍廟舉辦回鑾台北迎駕安座儀式。圖／新北市民政局提供
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