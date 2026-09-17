快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

新北多元文化戲劇「異口同心」巡演開跑 培養孩子同理心

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，將越南、泰國、印尼、菲律賓4國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動。圖／主辦單位提供
新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，將越南、泰國、印尼、菲律賓4國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動。圖／主辦單位提供

新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，以「看見不同、理解不同、尊重不同」為核心，將越南、泰國、印尼、菲律賓四國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動，邀請大小朋友走進一場充滿笑聲、節奏與文化驚喜的多元文化之旅。

今年社區場次首場演出是9月19日在新北市永和國父紀念館登場，並陸續在新北市立圖書館2個分館、新北市立十三行博物館、淡海市民活動中心演藝廳等場地巡迴演出共5場次。邀請來自越南、印尼、泰國、菲律賓的新移民穿著傳統服飾現身說法，讓觀眾在欣賞戲劇的同時，也能親身接觸多元文化、感受跨國友誼的溫度。

校園場次從9月9日開場巡迴於國小校園一共20場次，其中包含8所偏鄉小學。今年演出內容最大特色，是不只「介紹文化」，更進一步把移工在台灣可能面對的飲食、語言、工作與溝通差異轉化為孩子看得懂、笑得出來、也能產生共感的舞台情境，讓「多元文化」從課本知識變成生活中的理解與行動。

演出中，觀眾將一次體驗四國特色文化：從越南美食與傳統文化、泰國水燈節與潑水節，到印尼文化及跨語言溝通，以及菲律賓竹竿舞等，並透過四國問候語、唱跳、節慶互動與親子遊戲，讓觀眾不只是坐在台下看戲，更能一起說、一起跳、一起玩。

今年也將「異口同心」化為全劇最重要的精神：「『異口』不只是語言不同，也可能是口味不同、工作方式不同、表達方式不同；而『同心』就是願意為台灣一起努力的心。」透過戲劇演出，讓孩子看見來自不同國家的移工，不只是「外國人」，更是與我們一起生活、工作、共同打造台灣的鄰居與夥伴。

新北市勞工局表示，新北移工人數至今年8月底止已達近10萬人，主要來自越南、印尼、泰國、菲律賓4個國家，多年來對我們的經濟發展、公共建設及家庭照顧有很大的貢獻。希望透過戲劇的感染力，讓多元文化教育走出教室、走進社區與家庭，從孩子開始培養理解差異、尊重多元的能力，讓不同文化在新北彼此看見、彼此理解，真正做到「異口同心，文化共融」。

「異口同心」各場演出全程免費，社區各場次演出前10天在「新北市移工多元文化戲劇巡演」粉絲專頁開放早鳥預約報名，凡報名成功的小朋友入場時皆可獲得一份小禮物。粉絲專頁也規畫許多任務贈獎活動，期待以豐富完善的多元文化活動，讓與會的大小朋友們認識異國文化，將看見、理解、讚賞彼此的不同化為日常練習。

新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，將越南、泰國、印尼、菲律賓4國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動。圖／主辦單位提供
新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，將越南、泰國、印尼、菲律賓4國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動。圖／主辦單位提供

新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，將越南、泰國、印尼、菲律賓4國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動。圖／主辦單位提供
新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，將越南、泰國、印尼、菲律賓4國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動。圖／主辦單位提供

同理心 戲劇 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不是紙上談幼教！南華大學生自編自演兒童劇 300多名幼兒當「考官」

跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

《勇氣島大冒險》明駁二開展 邀親子探索孩子心中的害怕

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

相關新聞

熱映國片「網紅老爸」嘉市取景拍攝 永和市場麵店東市場掀電影朝聖潮

電影「網紅老爸」上映邁入第3周，全台票房累積突破6900萬元，片中經典場景意外掀起影迷「追景」熱潮。片方公布7大取景地，其中詢問度最高的，就是王識賢、陳怡佳飾演的「天哥、小兔」父女經常出沒的麵店，實際拍攝地就在嘉義市永和市場；天哥與羅志祥飾演的「SK」逛市場的戲碼，則取景嘉義市東市場，影迷看完電影直呼要安排一趟「網紅老爸嘉義巡禮」。

斥600億 盧秀燕：台中超巨蛋下月簽約

台中超巨蛋預計容納逾四點五萬人，可以舉辦國際棒球比賽和各種大型展演。市長盧秀燕昨宣布，預計下個月與投資方台灣人壽簽約，並和日本職棒火腿隊合作。若一切順利，簽約後一年設計、工期約三年，將成為台北大巨蛋後的全台第二顆巨蛋。

垃圾積河道、水溝卡電纜…台南淹水遭疑人禍

上月連續多天豪雨狂炸台南造成多處積淹水，據統計，台南八月累積雨量是一八九七年以來第二高，但議員昨質詢質疑積淹水存在人為因素，包括永康區多處水溝內有土石塊、電纜線等，且鹽水溪疏濬後河床竟堆放垃圾、營建混合物，恐堵排水閘門增加淹水風險，要全面清查、究責。

原縣區、市區差數十萬…高雄校園保全補助落差大 市府承諾檢討制度

高雄縣市合併迄今十六年，民代批原市區與原縣區學校保全補助經費明顯落差，形成「高高不平」現象，要求教育局全面檢討補助制度，讓孩子都能享有公平的校園保障，教育局指將報請專案檢討。

解開交通瓶頸 桃園「開瓶計畫」再推65案

桃園人口及交通需求增加，市府自二○一六年推動「開瓶計畫」，針對道路瓶頸及壅塞路段辦理新闢、拓寬，至今完成二三五案，今年預計推動六十五案。工務局表示，近期成功二橋、國強一街至文中路、龜山文青路及青山路拓寬等工程陸續推進，其中延宕地方逾十年的青山路至文化一路工程，預計今年十月完工通車。

才撤減速丘增測速…屏科大開學2天爆6起車禍

國立屏東科技大學去年十月校內接連發生兩起學生自撞死亡車禍，校方列為改善重點，新學期祭出移除減速丘、設測速照相等方案，校內外並設十八處YouBike站點，昨辦啟用典禮；但甫開學，本月十四、十五日又發生六件車禍，其中四件受傷，均輕傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。