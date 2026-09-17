新北多元文化戲劇「異口同心」巡演開跑 培養孩子同理心

新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，以「看見不同、理解不同、尊重不同」為核心，將越南、泰國、印尼、菲律賓四國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動，邀請大小朋友走進一場充滿笑聲、節奏與文化驚喜的多元文化之旅。

今年社區場次首場演出是9月19日在新北市永和國父紀念館登場，並陸續在新北市立圖書館2個分館、新北市立十三行博物館、淡海市民活動中心演藝廳等場地巡迴演出共5場次。邀請來自越南、印尼、泰國、菲律賓的新移民穿著傳統服飾現身說法，讓觀眾在欣賞戲劇的同時，也能親身接觸多元文化、感受跨國友誼的溫度。

校園場次從9月9日開場巡迴於國小校園一共20場次，其中包含8所偏鄉小學。今年演出內容最大特色，是不只「介紹文化」，更進一步把移工在台灣可能面對的飲食、語言、工作與溝通差異轉化為孩子看得懂、笑得出來、也能產生共感的舞台情境，讓「多元文化」從課本知識變成生活中的理解與行動。

演出中，觀眾將一次體驗四國特色文化：從越南美食與傳統文化、泰國水燈節與潑水節，到印尼文化及跨語言溝通，以及菲律賓竹竿舞等，並透過四國問候語、唱跳、節慶互動與親子遊戲，讓觀眾不只是坐在台下看戲，更能一起說、一起跳、一起玩。

今年也將「異口同心」化為全劇最重要的精神：「『異口』不只是語言不同，也可能是口味不同、工作方式不同、表達方式不同；而『同心』就是願意為台灣一起努力的心。」透過戲劇演出，讓孩子看見來自不同國家的移工，不只是「外國人」，更是與我們一起生活、工作、共同打造台灣的鄰居與夥伴。

新北市勞工局表示，新北移工人數至今年8月底止已達近10萬人，主要來自越南、印尼、泰國、菲律賓4個國家，多年來對我們的經濟發展、公共建設及家庭照顧有很大的貢獻。希望透過戲劇的感染力，讓多元文化教育走出教室、走進社區與家庭，從孩子開始培養理解差異、尊重多元的能力，讓不同文化在新北彼此看見、彼此理解，真正做到「異口同心，文化共融」。

「異口同心」各場演出全程免費，社區各場次演出前10天在「新北市移工多元文化戲劇巡演」粉絲專頁開放早鳥預約報名，凡報名成功的小朋友入場時皆可獲得一份小禮物。粉絲專頁也規畫許多任務贈獎活動，期待以豐富完善的多元文化活動，讓與會的大小朋友們認識異國文化，將看見、理解、讚賞彼此的不同化為日常練習。

新北市勞工局持續12年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度與六藝劇團攜手推出全新原創互動親子劇「異口同心」，將越南、泰國、印尼、菲律賓4國文化融入戲劇、音樂、舞蹈與現場互動。圖／主辦單位提供