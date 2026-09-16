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新北淡水鄧公社區臺灣夢據點揭牌 打造兒少安心成長的第二個家

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
中國信託慈善基金會與衛福部合作推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，全台已有35個築夢基地，新北市共計4個，其中淡水鄧公社區經過2年多的扎實陪伴服務，獲得輔導團隊肯定，今天下午正式揭牌。圖／新北市社會局提供
中國信託慈善基金會與衛福部合作推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，全台已有35個築夢基地，新北市共計4個，其中淡水鄧公社區經過2年多的扎實陪伴服務，獲得輔導團隊肯定，今天下午正式揭牌。圖／新北市社會局提供

中國信託慈善基金會與衛福部自104年合作推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，全台已有35個築夢基地，新北市共計4個；其中淡水鄧公社區經過2年多的扎實陪伴服務，獲得輔導團隊肯定，今天下午正式揭牌。

衛福部社會救助及社工司長楊雅嵐表示，「台灣夢」是公私協力典範，12年來陪伴35個社區弱勢兒少成長，上周剛辦全國成果展，當初陪伴的兒少目前已是大二、大三的學生了，他們回過頭來陪伴學弟妹，有善的循環，也有共生社區的精神。

基金會董事長辜仲諒指出，他從小由阿嬤陪伴，阿嬤教育他將來不是只有賺錢，而是要如何幫助別人、回饋社會。中信集團60年了，基金會成立22年，孵出了小雞「台灣夢」，還有「愛接棒」計畫，培育愛打棒球的小孩；「信扶專案」幫弱勢家庭脫貧等。感謝台灣夢背後協助的專家學者，包括計畫主持人許銘能、培力委員江國仁等，同時恭喜鄧公社區理事長邱美津，因為「台灣夢」要掛牌非常不容易。

新北市副市長劉和然表示，他是老師出身，對於「台灣夢」計畫特別有感。孩子的發展會有3個落差，一是資質，所幸現在有多元發展的觀念；二是家庭經濟，三是社會文化刺激，如都會、偏區的差異。其中最重要的家庭經濟落差，造成無人陪伴兒少成長，感謝「台灣夢」的陪伴。

新北從104年起推動三芝福成社區、111年開辦萬里北基社區，113年扶植淡水鄧公社區，另有今年開始推動的新莊牡丹心社區，持續擴大兒少社區陪伴服務量能。

鄧公社區發展協會理事長邱美津表示，鄧公受社會局推薦參與「台灣夢」計畫，一開始看到指標有100多個，幾乎快暈倒，但社區有開辦銀髮俱樂部和課後陪伴照顧的經驗，發現做長者服務，長者會老，但孩子會長大。

曾有1個從鄧公國小升上淡水國中的孩子騎YouBike回據點，她問怎麼跑回來了？孩子回答說：「這裡讓我有家的感覺！」讓她很受激勵。或許就像繪本花婆婆的故事，花婆婆到處灑種子，有一天自然會發芽，長出新生命。

鄧公社區結合淡水在地特色規畫多元學習課程，除了陪伴孩子完成課業，更鼓勵孩子探索興趣、發展潛能，並透過認識社區及淡水在地文化，讓孩子從生活中學習，建立對家鄉的認同。

同時積極串聯鄧公國小、淡水商工及各界資源，共同支持兒少服務，讓兒少照顧不只是單一社區的責任，而是由家庭、學校、社區及社會共同承擔，逐步建構在地兒少支持網絡。

「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」全台已有35個築夢基地，新北市淡水鄧公社區今天下午揭牌，副市長劉和然（右起）、衛福部社會救助及社工司長楊雅嵐、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒和孩子互動學打鼓。圖／新北市社會局提供
「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」全台已有35個築夢基地，新北市淡水鄧公社區今天下午揭牌，副市長劉和然（右起）、衛福部社會救助及社工司長楊雅嵐、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒和孩子互動學打鼓。圖／新北市社會局提供

中國信託慈善基金會與衛福部合作推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，全台已有35個築夢基地，新北市共計4個，其中淡水鄧公社區經過2年多的扎實陪伴服務，獲得輔導團隊肯定，今天下午正式揭牌。圖／新北市社會局提供
中國信託慈善基金會與衛福部合作推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，全台已有35個築夢基地，新北市共計4個，其中淡水鄧公社區經過2年多的扎實陪伴服務，獲得輔導團隊肯定，今天下午正式揭牌。圖／新北市社會局提供

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