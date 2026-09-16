北市文創產業扶植計畫 引領16品牌東京4通路展售

台北市文化局今天表示，其與文化部共同執導，由松山文創園區執行的台北市文創產業扶植計畫，這次領軍16家台灣文創品牌赴東京4大通路展售，深入日本主流通路掌握客層喜好。

文化局發布新聞稿說明，此項計畫全名為「台北市文化創意產業扶植計畫—TAIPEI corners」，今年計畫延續台北市文化基金會與日本鐵道「小田急電鐵」簽署的合作備忘錄（MOU），選定東京潮流文化地標「下北澤線路街」舉辦主題展，讓16個台灣文創品牌深入日本在地街區。

文化局說，首波東京巡迴展售從9月16日至10月16日展開，同步進駐西武百貨CHOOSE BASESHIBUYA、誠品生活日本橋，並在下北澤展館BONUSTRACK HOUSE 與「下北澤月亮藝術之夜」同期展出；10月20日至11月3日將移師關西，於有鄰堂神戶阪急店接力登場。

此外，文化局說，此計畫同步在16日舉辦「台北風格在東京」展售開幕媒體交流會，由文化局局長暨台北市文化基金會執行長蔡詩萍率領這16家台灣文創品牌代表出席，向日本展現台灣的居家生活美學、永續環保工藝及風格文具等領域的設計能量。

文化局舉例，與會的品牌有插畫設計品牌「方坊」、專注纖維藝術的環保毛線品牌「V&JStudio」、機能織襪品牌「RAFAC」等，與有鄰堂社長松信健太郎、台灣蔦屋董事長大塚一馬等進行交流。

文化局補充，TAIPEI corners 自2024年起轉型，突破以往單點、短期參展方式，連續3年改採直接對接通路，讓品牌深入日本消費市場。