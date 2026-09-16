快訊

華邦電晚間9點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

5人鬥毆！高雄某職校學生爆衝突 高一生遭20公分餐刀刺腹急送醫

剴剴案社工二審開庭檢稱判2年太輕 社工界嘆已盡力：無保證人地位

聽新聞
0:00 / 0:00

從嘗試走向探索...616少年夢工廠陪少年拓展職涯視野

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。圖／更生少年關懷協會提供
更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。圖／更生少年關懷協會提供

更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。

「以前沒有體驗過這些事情，覺得很新奇」，這是許多參與活動的少年分享的心情。更生少年關懷協會說，對正在思考未來的少年而言，「你以後想做什麼工作？」其實並不是容易回答的問題。當過去能接觸的職業選擇有限，面對生涯規畫時，很多時候不是沒有想法，而是「不知道自己還能選什麼」。

當天活動一開始，衝浪教練帶著少年暖身，接著開始進行分組挑戰，少年站上衝浪板，雖然沒有實際下水，但光是維持身體平衡，就需要專注、嘗試與不斷調整；有少年分享：「我最喜歡衝浪體驗，因為沒試過。」教練則從體驗過程帶入「活在當下」的概念，不論是酸、難、不穩定，都是真實的感覺，也讓少年練習在不熟悉的情況下，感受自己。

提到美甲，許多人容易將這項工作與女性產生連結，但這次特別邀請男性業者分享自身的工作經歷，從自身經驗打破少年對職業的既定印象。「做任何產業都可以，但要有態度！」業者提醒著少年，選擇工作只是開始，更重要的是願意學習、認真面對工作，也要對自己的決定負責。

陶藝體驗則透過團體合作進行，同組少年一起將陶土圍成一圈，當一圈圈陶土逐漸連接時，裂縫也隨之出現。講師將陶土上的裂縫比喻為人生，每個人都可能在人生中留下不同的痕跡，而經過火的淬鍊後，裂縫不一定是缺陷，反而可能成為作品獨一無二的印記；也藉此鼓勵少年，不要因為過去留下的印記，就認定自己沒有價值，每一段經歷都可能成為成就自己的其中一部分。

清潔除蟎則讓少年實際操作洗地機，接觸不同於以往的新興產業，少年們將畫滿水彩的地墊逐步清洗乾淨，第一次操作洗地機的少年們都覺得新奇，更笑著表示：「操作過程很療癒。」

營建產業則透過職場情境題模擬工作現場會遇到的問題，例如「如果鋼筋漲價了怎麼辦？」、「工班沒人又該怎麼處理？」邀請少年一起思考解決方式。過程中更意外發現，不少少年過去都有工地經驗，讓業者相當驚訝，也意外從職業介紹變成雙向交流，少年分享自己曾遇到的工作情況，業者則進一步回應實際職場可能面對的問題，並給予鼓勵與建議。

616少年夢工廠透過樂家康基金會的長期支持，與大綜電腦的拋磚引玉，持續將多元產業體驗帶入少年觀護所。這不僅打破了少年對職涯的既定想像，更讓企業看見這群少年的潛力與經驗。協會期盼未來有更多企業一同加入，透過陪伴與實務體驗，為少年打開進入職場的更多扇門，打造更具包容力的職涯支持網。

更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。圖／更生少年關懷協會提供
更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。圖／更生少年關懷協會提供

更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。圖／更生少年關懷協會提供
更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。圖／更生少年關懷協會提供

少年觀護所 職涯 少年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林校園8個月查出17人次涉毒超越去年全年 最小國中生、2人列管追蹤

青年滿意度六都第一 新北市青年局職涯服務與新創輔導獲肯定

獨／台中市警局長吳敬田突拋2單位互換駐地 少年、交通隊基層炸鍋

全國首創公訓好好玩！ 僑泰高中學生玩SUP、獨木舟挑戰自我

相關新聞

中秋烤肉去這裡！新北河濱開放6處 連假4天每天至晚間10時

中秋連假想揪親友到河濱烤肉得注意地點，以免違規受罰。新北市高灘處今表示，9月25日至28日中秋連假期間，新北河濱共開放6處指定區域供民眾烤肉，每日上午10時至晚間10時開放；中秋節當天另有6處河濱區域開放施放爆竹煙火，其餘河濱區域禁止烤肉，提醒民眾別跑錯地方。

立委張智倫爭取放寬「伯公照護站」門檻 全國C級據點均可申請

新北市客家人口逾67萬人，其中中和區占近10萬人。然而，過去因非客庄地區限制「客語溝通人口須達30%」的門檻，導致新北市都會區因人口散居，伯公照護站數量長期掛零，出現長照資源「看得到、吃不到」的困境。

從嘗試走向探索...616少年夢工廠陪少年拓展職涯視野

更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。

北市住宅區建物鄰幢和同幢間距 北市議會初審通過放寬為6公尺

北市議會法規會上午初審通過北市土地使用分區管制自治條例第19條修正草案，將住宅區不同建築物鄰幢和同幢之間的距離，從不得小於該建築物平均高度0.25倍、小於3公尺等規定，均放寬為6公尺，不只能跟中央法規接軌，減輕都更、危老的困難。

遠東Garden City開幕 蔣萬安回憶：四年前難以想像

台北大巨蛋旁的遠東 Garden City 今正式開幕，台北市長蔣萬安致詞表示，四年前很難想像今天會齊聚見證遠東Graden City開幕，如今成為商場、餐飲、時尚、藝術及親子城市生活，帶給市民朋友全新體驗機會。遠東SOGO董事長黃晴雯說，空間一半以上作為休閒社交空間，打造國際競爭力的消費購物廊帶。

李四川點淡江大橋設計問題 綠質疑：2013年會議上不講？

新北市議會今天市政總質詢，民進黨市議員鄭宇恩質疑國民黨新北市長參選人李四川過去擔任新北副市長時，曾參與淡江大橋相關設計審議會議，自詡工程專業的李四川未看出護欄風切聲、機車道過窄恐影響救援等問題，如今選舉到卻有不同主張。新北市長侯友宜表示，交通建設應以交通順暢及安全為優先，相關設施啟用後持續監測，必要時調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。