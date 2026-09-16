從嘗試走向探索...616少年夢工廠陪少年拓展職涯視野

更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。

「以前沒有體驗過這些事情，覺得很新奇」，這是許多參與活動的少年分享的心情。更生少年關懷協會說，對正在思考未來的少年而言，「你以後想做什麼工作？」其實並不是容易回答的問題。當過去能接觸的職業選擇有限，面對生涯規畫時，很多時候不是沒有想法，而是「不知道自己還能選什麼」。

當天活動一開始，衝浪教練帶著少年暖身，接著開始進行分組挑戰，少年站上衝浪板，雖然沒有實際下水，但光是維持身體平衡，就需要專注、嘗試與不斷調整；有少年分享：「我最喜歡衝浪體驗，因為沒試過。」教練則從體驗過程帶入「活在當下」的概念，不論是酸、難、不穩定，都是真實的感覺，也讓少年練習在不熟悉的情況下，感受自己。

提到美甲，許多人容易將這項工作與女性產生連結，但這次特別邀請男性業者分享自身的工作經歷，從自身經驗打破少年對職業的既定印象。「做任何產業都可以，但要有態度！」業者提醒著少年，選擇工作只是開始，更重要的是願意學習、認真面對工作，也要對自己的決定負責。

陶藝體驗則透過團體合作進行，同組少年一起將陶土圍成一圈，當一圈圈陶土逐漸連接時，裂縫也隨之出現。講師將陶土上的裂縫比喻為人生，每個人都可能在人生中留下不同的痕跡，而經過火的淬鍊後，裂縫不一定是缺陷，反而可能成為作品獨一無二的印記；也藉此鼓勵少年，不要因為過去留下的印記，就認定自己沒有價值，每一段經歷都可能成為成就自己的其中一部分。

清潔除蟎則讓少年實際操作洗地機，接觸不同於以往的新興產業，少年們將畫滿水彩的地墊逐步清洗乾淨，第一次操作洗地機的少年們都覺得新奇，更笑著表示：「操作過程很療癒。」

營建產業則透過職場情境題模擬工作現場會遇到的問題，例如「如果鋼筋漲價了怎麼辦？」、「工班沒人又該怎麼處理？」邀請少年一起思考解決方式。過程中更意外發現，不少少年過去都有工地經驗，讓業者相當驚訝，也意外從職業介紹變成雙向交流，少年分享自己曾遇到的工作情況，業者則進一步回應實際職場可能面對的問題，並給予鼓勵與建議。

616少年夢工廠透過樂家康基金會的長期支持，與大綜電腦的拋磚引玉，持續將多元產業體驗帶入少年觀護所。這不僅打破了少年對職涯的既定想像，更讓企業看見這群少年的潛力與經驗。協會期盼未來有更多企業一同加入，透過陪伴與實務體驗，為少年打開進入職場的更多扇門，打造更具包容力的職涯支持網。

更生少年關懷協會今年旗下616少年夢工廠、與大綜電腦第三度合作舉辦就業博覽會，並將活動移師至少年觀護所，帶來衝浪健身、美甲、陶藝、營建及清潔服務等多元職業體驗，讓少年透過「嘗試」，在實際體驗中探索職涯的更多可能。圖／更生少年關懷協會提供