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9/19水返腳健行 汐止觀光夜市邀探索基隆河畔之美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區觀光夜市健行活動，邀請大家一起來探索基隆河畔之美，還有機會得到豐富大獎。圖／觀天下有線電視提供
汐止區觀光夜市健行活動，邀請大家一起來探索基隆河畔之美，還有機會得到豐富大獎。圖／觀天下有線電視提供

汐止區觀光夜市在鐵路橋下做生意，轉眼已經過了10多個年頭，為了行銷夜市，也帶著大家認識家鄉，觀光夜市將在這個星期六舉辦水返腳健行活動，邀請大家一起走路運動，探索基隆河畔之美，而晚上還有熱鬧的舞台表演，以及摸彩活動，有大型液晶電視、腳踏車等大獎，等你抱回家。

汐止觀光夜市自治會長陳秀琴表示，今年度的2026水返腳健行活動即將在9/19日星期六熱鬧登場，下午3點開始集合，4點開始健走，健走回到觀光夜市再集合，收取集章卡，發放現金抵用券100元以及摸彩券，有很多獎品，有50吋的液晶電視、腳踏車、行李箱、除濕機等等。走的路線，下午4點授完旗後出發，走水源路經過大同路、禮門街，去參觀禮門里會呼吸的道路，然後會再經過城中里、建成里等等，去看看各個里長們種了很多花花草草，綠美化的成果。

陳秀琴提到，走過星光橋有一個蓋章處，會蓋一個6的章，蓋了之後再繼續走，過江北里再到智慧里，里長們沿著步道也做了不少綠美化植栽，接下來過新江北二橋還有一個蓋章處，是蓋9的章，蓋完後就回大同路，到終點觀光夜市，回來之後要記得把集章卡給現場工作人員，會發給現金抵用券及摸彩券給大家。

從禮門街綠色廊道走進去，往星光橋方向走，接著折返往江北橋，在沿途都看的到各里，包括禮門、建成、城中以及江北、智慧里等等，他們營造的基隆河濱步道，呈現的不同特色之美。整個活動流程，下午先在夜市報到，要記得先拿集章卡，因為在基隆河沿岸共設置了2個蓋章點，都要蓋好蓋滿，走回夜市後，領取100元現金抵用券以及摸彩券。

汐止觀光夜市自治會常務監事黃燕鳳說，很開心9/19日觀光夜市要舉辦健行活動，真的很難得，因為夜市平時攤商都在做生意，希望透過活動，吸引更多人來。

汐止 觀光夜市 夜市

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