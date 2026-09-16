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淡水區在地企業攜手崁頂里 水苔球DIY療癒手作

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過這場水苔球製作課程，讓志工們能夠擁有一個專屬的紓壓時光，好好洗滌平日的辛勞。圖／紅樹林有線電視提供
透過這場水苔球製作課程，讓志工們能夠擁有一個專屬的紓壓時光，好好洗滌平日的辛勞。圖／紅樹林有線電視提供

為了慰勞平時在社區與校園默默付出的志工們，紅樹林有線電視與淡水區崁頂里辦公處特別攜手合作，舉辦了一場充滿綠意與療癒感的「水苔球DIY」手作體驗課程。這次活動更跨界與亞東科技大學合作，藉由學校淡水校區所提供完善的場地與設備，共邀請了崁頂里內環保志工以及淡海國小志工等二十八位夥伴熱情參與，期盼大家能透過與綠色植物的親密互動，達到身心靈的放鬆與健康。

崁頂里里長吳庭岳表示，特別向紅樹林有線電視表達誠摯的感謝，謝謝電視台為社區帶來如此優質的手作課程，這次受邀來參與的志工們平時都非常辛苦，其中包括在淡海國小無論晴雨都堅守崗位的導護志工、協助校園閱讀推廣的圖書館志工，以及長期致力於社區街道清掃的環保志工。因為有他們無私的奉獻，地方才能有更好的環境，因此特別希望透過這場水苔球製作課程，讓志工們能夠擁有一個專屬的紓壓時光，好好洗滌平日的辛勞。

這次受邀指導的富朵苗圃講師黃信輝分享，農場主要以種植杜鵑花為主，因此特別將杜鵑花帶到現場，教導大家製作專屬的植栽。活動結束後，志工們也開心地將這些親手製作的漂亮盆栽帶回家，這份綠意未來無論在家中隨處擺放，都能持續為他們帶來愉快放鬆的好心情。透過這場別出心裁的活動，紅樹林有線電視與崁頂里辦公處不僅成功回饋了基層志工，更充分展現了強大的社區凝聚力，為推動在地永續發展與居民的身心健康立下了極佳的示範。

淡水 DIY 療癒

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