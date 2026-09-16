新北市客家人口逾67萬人，其中中和區占近10萬人。然而，過去因非客庄地區限制「客語溝通人口須達30%」的門檻，導致新北市都會區因人口散居，伯公照護站數量長期掛零，出現長照資源「看得到、吃不到」的困境。

國民黨立委張智倫於立法院內政委員會六度質詢，要求客委會打破行政框架。客委會採納訴求，正式放寬申請條件：2027年度計畫開放全國C級巷弄長照站均可申請設立伯公照護站，申請期限至2026年9月30日止。

張智倫今天邀請客委會、衛福部、新北市客務局及各大客家社團舉行說明會。他指出，依據新計畫，據點只要每週開站，即可依服務天數申請每年2至3萬元補助，用於辦理客語互動、歌謠、樂器學習或美食手作等客家文化活動。

申請程序方面，C級巷弄長照站結合客家社團辦理，僅需填寫一張申請表單，由新北市客務局彙整後送審。考量基層單位首次接觸尚需籌備，張智倫也呼籲客委會展延申請期限並簡化審查流程。

張智倫強調，期望透過放寬門檻，讓都會區客家長輩能在熟悉的母語與文化環境中健康樂活，深化在地長照與客家文化傳承。

立委張智倫爭取放寬「伯公照護站」門檻，全國C級據點均可申請，今天邀請客委會、衛福部、新北市客務局及各大客家社團舉行說明會。圖／立委張智倫提供

立委張智倫爭取放寬「伯公照護站」門檻，全國C級據點均可申請，今天邀請客委會、衛福部、新北市客務局及各大客家社團舉行說明會。圖／立委張智倫提供